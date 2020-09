Ústí se rozjíždí a má třetí výhru v řadě. Nováček sbírá zkušenosti

Hlavní trenér Blades Daniel Leško před zápasem hlásil, že chce zlepšit i útok vzduchem. Ovšem ani tentokrát to nebylo potřeba. Ladislav Jenšík s Jakubem Imrem vládli po zemi a k nim se přidal i quarterback Jan Bláha.



Hosté začali slibně

Po pomalém začátku obou útoků zaznamenali první body hosté. Quarterback Mammoths Michal Stoklásek našel Zdeňka Šuláka, který se prosmýkl obranou Blades pro první touchdown zápasu. To bylo ale od útoku Mammoths v celém zápase téměř vše.

„První poločas byl dobrý. Potřebujeme jako mladý tým lépe pracovat pod tlakem,” hodnotil výkon svého týmu hlavní trenér Mammoths Jiří Láznička.

Po zbytek zápasu na hřišti dominovala obrana Ústí a především běhový útok. Blades tak nemuselo mrzet, že quarterback Jan Bláha zkompletoval první pass zápasu až v poslední čtvrtině. „Honza je absolutně nejtýmovější hráč, kterého jsem za dobu své kariéry potkal,” vysekl poklonu ofenzivní koordinátor Blades Jan Rosenbaum. Ten je přesvědčen, že nedostatek passových akcí bere jeho quarterback s nadhledem.

Bláha s Jenšíkem a Imrem si po zemi připsali téměř 300 yardů a k passovému útoku tak vůbec nemuseli přistoupit.

Bláha vystrašil domácí fanoušky

Před koncem poločasu vystrašil Bláha domácí fanoušky, když po tvrdém hitu zůstal ležet na zemi a musel střídat. „Mně úplně zatrnulo, protože to byla moje chyba. Toho hráče jsem měl blokovat já,” sypal si Imr po zápase popel na hlavu.

Blades byli na krizovou situaci bez Bláhy perfektně připravení. Místo Bláhy zaujal Imr, který společně s Jenšíkem dopravili míč až do endzóny pro první touchdown domácích. „Máme jen jednoho quarterbacka, takže to trénujeme. Stát se může cokoliv,” dodal Imr, který na dvě akce nahradil Bláhu. Z toho ta druhá skončila touchdownem Jenšíka.

Quarterback domácích se ve druhém poločase vrátil, ale útok držel svou hru téměř výhradně po zemi. „Měli jsme vybrané passové akce a za nerozhodného stavu bychom je použili. Zůstali jsme ale u běhů, které fungovaly,” dodal kouč Blades.

Odpor hostů definitivně zlomila až zahraniční opora Blades Nolan Corpening. Po odkopu Mammoths se Corpening zmocnil míče a slalomem mezi prakticky všemi soupeři si doběhl až pro touchdown. Blades si komfortní náskok pohlídali dalšími běhovými akcemi, na které Mammoths nenašli recept.

Tečku za zápasem udělal Ladislav Jenšík, který završil skóre na konečných 35:14. Jenšík přišel do Ústí nad Labem z Prague Black Panthers na hostování a na nedostatek prostoru si nemůže stěžovat. Jenšík ale věří, že velkou fyzickou zátěž udrží po celou sezonu. „Já se fyzicky připravuju dvacet let. Živí mě to a myslím si, že fyzicky jsem připraven na výbornou, ale všechno záleží na ofenzivní lajně,” nezapomněl Jenšík na své spoluhráče.