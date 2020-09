Gladiátoři srazili i Sígry. Tým z Vysočiny vládne lize amerického fotbalu

„Byl to určitě nejsilnější soupeř, na kterého jsme zatím v nové sezoně narazili,“ vysekl brněnskému rivalovi poklonu Jan Dunovský, jeden z nejlepších hráčů Gladiátorů. „Sígři potvrdili svoji kvalitu, takže to byl tvrdý zápas plný střetů. A my ho zvládli lépe,“ radoval se třiadvacetiletý rodák z Pardubic.

Spokojený byl pochopitelně na konci utkání znovu i trenér jihlavského mužstva Ondřej Paulus.

„Skutečně to byl hodně těžký soupeř,“ potvrdil Dunovského slova. „Podle mě je to společně s Ostravou jeden z nejsilnějších celků, které v lize jsou,“ dodal.

Minimálně do příštího týdne se však vizitkou aktuálně nejlepšího celku bude chlubit právě Vysočina, která jako jediný účastník soutěže ještě nezaváhala.

„Je to skvělý pocit,“ pochvaloval si trenér. „Hráčům jsme to také před utkáním opakovali, že to sice nemusí být klíčový zápas pro play off, ale že můžeme být na čtrnáct dnů nejlepší v lize. A myslím, že to byla skutečně jedna z motivací, proč kluci hráli tak, jak hráli,“ doplnil.

Důležitý začátek

Hned v úvodu se domácím Gladiátorům povedlo soupeře rozhodit. „Poměrně rychle nám vyšli tři touchdowny, takže jsme vedli 21:0,“ pokračoval v hodnocení zápasu Paulus.

Za rozhodující moment to však nepovažoval. „Stalo se to hned na začátku, takže do konce utkání zbývala ještě spousta času. A všichni dobře víme, že Sígrs hrají pokaždé až do poslední vteřiny.“

Což se také v dalším průběhu utkání potvrdilo.

„Myslím, že to byl zápas, kdy se na obou stranách hrálo od začátku až do konce úplně na maximum. A pokud se budeme bavit o rozhodujícím momentu, tak tím minimálně hodně důležitý byl pro nás jeden z posledních drivů v závěrečné čtvrtině,“ měl jasno trenér. „Dařilo se nám při útoku ukrajovat nejen potřebné yardy, ale hlavně čas,“ poznamenal Paulus, přičemž vyzdvihl především skvělou práci Josepha Bradleyho.

Velkou pochvalu si však od něj vysloužil také už zmiňovaný Jan Dunovský, který zatím neměl v nové sezoně slabý zápas.

„Honza je výborný atlet. Než začal hrát fotbal, byl jedním z nejlepších skokanů do výšky v mládežnických kategoriích,“ prozradil na svého svěřence. „A jeho atletické kvality se v americkém fotbalu rozhodně neztratí. Navíc jeho talent dohnaly už i zkušenosti, je na něm vidět klid a přesnost. To, jak dokáže tancovat mezi soupeři, je neskutečné,“ doplnil.

Zasloužený oddych za výborně odvedenou práci dal ovšem Paulus nakonec celému týmu. Znovu se mužstvo sejde na tréninku až v sobotu. A týden nato 20. září pak opět na domácím hřišti přivítají Gladiátoři pražské Mustangy.