Lions jsou zpět, start ligy v televizi. Nejlepší dva týmy rovnou do Czech Bowlu

Americký fotbal se vrací na české trávníky. Kittfort liga odstartuje televizním zápasem 10. července. O postup do finálového Czech Bowlu bude bojovat pět týmů, a to včetně posledních mistrů Prague Lions, kteří do loňského nedohraného ročníku nenastoupili.