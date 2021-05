Plán Gladiátorů z Vysočiny? Dokončit, co loni v nedohrané sezoně začali

Předchozí ročník Paddock ligy v americkém fotbalu měli Gladiátoři z Vysočiny skvěle rozehraný. Soutěží procházeli sebevědomě a ničili jednoho soupeře za druhým.



Sny o možném titulu jim však nakonec rozmetala opatření přijatá v Česku v souvislosti s pandemií koronaviru. Nejvyšší domácí liga byla těsně před vrcholem sezony předčasně ukončena.

„Proto doufáme, že s nejlepšími fanoušky v zádech půjdeme v novém ročníku dokončit to, co jsme minulý rok začali,“ hlásili Gladiátoři krátce poté, co ve středu rada České asociace amerického fotbalu oznámila termín začátku letošní sezony.

Úvodní zápasy se budou hrát druhý červencový víkend (10.–11. července). „Týmy nyní mají čas do 6. června podat přihlášku a podle počtu přihlášených se následně vytvoří formát ligy. V případě osmi celků bude soutěž opět rozdělena na dvě skupiny. Při nižším počtu bude skupina pouze jedna. Ve všech případech nicméně platí, že do Czech Bowlu postoupí nejlepší dva týmy přímo po základní části,“ stálo v rozhodnutí ČAAF.

Pouze týmy, které na post quarterbacka dosadí svého hráče, můžou mít dva cizince.

Dlouhodobá část by se měla stihnout během léta, Czech Bowl je potom naplánovaný na 10. až 13. září.



„To by nám moc vyhovovalo,“ svěřil se trenér jediného vysočinského zástupce Ondřej Paulus. „A vypadá to, že by se tentokrát snad mohla liga dohrát,“ doplnil kouče šéf klubu Martin Kuľha.

Ten o změně na trenérském postu neuvažoval. Jednak nebyl po skvělé loňské jízdě důvod a navíc Paulusův vyhlédnutý nástupce Reggie Langford se ani letos do Evropy nechystá.

„Jsme s ním sice pořád v kontaktu, pomáhá nám při skautingu, ale jinak má práci trenéra na jedné škole, takže jeho působení u nás by mohlo být na pořadu až tak příští rok. Ale to se ještě uvidí,“ vysvětloval Kuľha.

Nemůže hrát, bude z něj trenér

Jedna nová tvář se však nakonec v trenérském týmu Gladiátorů přece jen objeví. „

Vojta Mašita nemůže ze zdravotních důvodů hrát, tak bude pomáhat na trenérské pozici,“ oznámil Paulus jméno svého nového kolegy. Co se hráčského kádru týká, několik jmen z loňské sestavy zmizelo. „Jedná se o kluky, kteří k nám loni přišli z Prague Black Panthers. Letos se však vrátili do svého klubu, s nímž hrají rakouskou ligu,“ připomněl Kuľha výpomoc Karla Augusty, Tomáše Svobody, Jana Kabáta či Jakuba Smutného.

O zvučná jména však Gladiátoři nouzi mít nebudou, v jejich dresu se objeví například Matěj Večes. Ofenzivní lajnu pak posílí i Jakub Králík, který v minulosti působil několik let v německé GFL. A znovu sáhlo vedení klubu i do americké líhně talentů.

„Stejně jako každý rok kontaktujeme hráče na jednom portálu, kde můžeme sledovat jejich videa ze zápasů. Při výběru nám pomáhají jednak Reggie a pak ještě i další americký kouč, který působí na univerzitě na Floridě,“ prozradil Kuľha.

V předchozích sezonách měli Gladiátoři pokaždé šťastnou ruku, proto věří, že ani s volbou třiadvacetiletého Clarka Hazletta neprohloupí.

„Víc cizinců v týmu mít nemůžeme. To je novinka oproti předchozím sezonám. Pouze týmy, které si na post quarterbacka dosadí svého hráče, můžou angažovat dva cizince,“ dodal šéf vysočinského klubu.