Zbývá jen Czech Bowl. Vysočina se chystá na souboj s Prague Lions

Navíc takové rozuzlení nakonec ani nenastalo. Naopak, svěřenci trenéra Ondřeje Pauluse slavili pátou výhru v sezoně. I když na výsledek 42:35 tentokrát potřebovali až nastavený čas.

„Utkání s Brnem jsme brali jako výhodu, protože jsme aspoň nevypadli ze zápasového rytmu,“ nechal se slyšet Martin Kuľha, šéf Vysočina Gladiators, který v klubu stále funguje také jako hráč.

Czech Bowl Sobota 11. září, 18.00 Vysočina Gladiators - Prague Lions (stadion FC Vysočina v Jiráskově ulici v Jihlavě)

Zároveň však bylo znát, že v utkání nehodlali domácí vytáhnout úplně všechny svoje trumfy. „Je to tak, nechtěli jsme Lions ukazovat, co bychom si pak na ně rádi připravili,“ souhlasil Kuľha.

Každopádně teď už se mohou Gladiátoři na boj o titul soustředit na sto procent, všechny jejich myšlenky nyní směřují pouze k Czech Bowlu a utkání s Prague Lions.

„Dva roky zpátky jsem do Jihlavy přišel s jediným cílem - s touhle partou Czech Bowl vyhrát,“ svěřil se wide receiver Jan Beran. „Loni tomu stála v cestě korona, letos už ale věřím, že nás nic nezastaví,“ dodal odhodlaně.

Optimismus Gladiátorů navíc umocňuje i fakt, že se bude hrát 11. září na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě, takže se budou moci spolehnout na podporu svých fanoušků. Ostatně ti o sobě dali vědět už při utkání s Aligátory, do hlediště jich dorazilo téměř pět stovek.

„Sice se bude hrát u nás, ale pořadatelem je Česká asociace amerického fotbalu. My se budeme podílet, pomáhat, ale celkový program bude v režii asociace. Tudíž ani neumím říct, jestli bude nějaká poločasová show,“ krčil rameny Kuľha.

Soupeř se stejnou vizitkou

Pro fanoušky jihlavského týmu však bude stejně mnohem důležitější, aby pořádnou show předvedli hlavně hráči na trávníku.

„Věděl jsem, že jednou Czech Bowl do Jihlavy přivedeme. Když jsem poznal, jak to tady v seniorském týmu chodí, byl jsem nadšený z toho, jak rodinné a profesionální prostředí to je,“ prozradil dvacetiletý defenzivní lineman Gladiátorů Jan Prosr.

Finálový soupeř Vysočiny - Prague Lions - posbíral v sezoně stejný počet vítězství a zaznamenal jednu porážku.