Mistři proti našláplým Gladiátorům. Americký fotbal čeká bitva titánů

Prague Lions jsou obhájcem titulu z roku 2019. Do loňské sezony kvůli koronaviru nenastoupili, ale i tak jsou stále posledním vítězem, protože sezonu 2020 předčasně ukončil koronavir.

Pauza dlouhá více než 700 dní mezi soutěžními zápasy ale pražskému týmu nevadila. Po třech odehraných zápasech nenašel soupeře, který by kladl větší odpor. O vítězství proti Ostrava Steelers, Brno Alligators i Přerov Mammoths rozhodli Lions hned v úvodu zápasu a druhý poločas už mohli v poklidu dohrávat náhradníci.

Pro Lions to tak v sobotu může první zápas, ve kterém budou muset hrát naplno celý zápas. Hlavní trenér Zach Harrod nemá obavu, že by to byl pro hráče problém: „Vše je o přípravě a soustředění. Připravujeme se tak, aby bylo jedno, jestli hrajeme do konce zápasu, nebo ne.“

Hlavní hvězdou Lions je quarterback Shazzon Mumphrey, který si ve třech zápasech připsal 11 passových touchdownů a k tomu dalších šest touchdownů přidal po zemi. Otazník visí nad další oporou pražského útoku Filipem Ječným, který poslední zápas proti Přerovu nedohrál. Lions ale mají dostatek ofenzivních zbraní, aby Ječného produktivitu nahradili.

Nejlepší akce zápasu Prague Lions - Přerov Mammoths:

Navíc se Lions mohou opřít o dominantní obranu, která dosavadní soupeře doslova ničila. V souboji dvou amerických quarterbacků může být klíčové právě to, která obrana dokáže lépe zastavit nebo zpomalit soupeřova quarterbacka.

Posílení Gladiators

Gladiators v loňské sezoně rozvířili svou soupisku, když do týmu přišly na záskok posily z Prague Black Panthers. Pražský tým totiž loni nenastoupil do rakouské ligy, která nakonec měla jen dva týmy, a také letos se sezona rakouské a české ligy nekryje. Tým v obraně posílili Karel Augusta, Jan Starý, Jan Kabát a Jan Krs. Právě tyto posily mají za cíl zastavit rozjetý útok Prague Lions.

Odvetu Prague Lions s Vysočina Gladiators odvysílá v přímém přenosu ČT sport

Loňský tah s posilami Vysočině vyšel a tým si dokráčel k vítězství v základní části bez jediné prohry. Na play off už ale kvůli koronaviru nedošlo.

V útoku byl v úvodních dvou zápasech hlavním motorem running back Jan Dunovský. Ani u něj ale není jisté, jestli k sobotnímu zápasu nastoupí. K duelu dvou elitních českých running backů tak nakonec nemusí vůbec dojít a hlavní souboj se bude odehrávat ve vzduchu mezi quarterbacky.

Clark Hazlett zatím ve statistikách neoslňuje, ale v prvním zápase proti Mammoths mu příliš nepomohli receiveři, kteří nedokázali zachytávat jeho přesné passy. Proti silnému týmu, jako jsou Lions, je jasné, že vysoká produktivita passové hry bude nezbytnou součástí útoku Gladiators.

Ondřej Paulus (v čepici), trenér Vysočina Gladiators, slaví se svými hráči výhru.

Gladiators mají před prvním vzájemným zápasem drobnou výhodu. Minulé kolo měli volno, a tak měli o týden více času na přípravu i regeneraci. Hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus to nutně jako výhodu nevidí: „Vždy chcete, aby si hráči odpočinuli, ale na druhou stranu chcete, aby se kvalitně připravili na další zápas. Lions budou skvěle rozjetí, my možná trochu odpočinutější. Co je víc, to se uvidí.“

Rychlá odveta v televizi

Týmy na odvetu nebudou dlouho čekat. Už 15. srpna se představí proti sobě znovu, tentokrát na hřišti Lions. Že by rychlá odveta měla vliv na sobotní přípravu, si trenéři nemyslí. „Myslím, že my ani Lions nechceme prohrát, ať už jde o přátelák, zápas základní části nebo play off. Hodně by mě překvapilo, kdyby se v sobotu někdo šetřil s vidinou toho, že se za 14 dní hraje znovu,“ potvrdil Paulus.

Zach Harrod, trenér amerických fotbalistů Prague Lions

„Není to ideální situace pro oba týmy, ale musíme se s tím vypořádat. Určitě to má vliv na naší přípravu a na to, co chceme hrát nyní, a co později. Teď se ale snažíme soustředit jen na zápas před námi,“ dodal k rychlé odvetě Harrod.

První duel dvou hlavních favoritů je na programu v sobotu od 19:00 na stadionu FC Vysočina v Jihlavě. A oba týmy věří, že se v letošní sezoně uvidí třikrát. Naposledy ve finále, které se odehraje 11. září také v Jihlavě.