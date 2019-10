Pardubicím vládnou domácí koně. Zahraničním chybí síla, říká Váňa

Psal se rok 1995. Mezi šestnáctkou koní, kteří nastoupili do hlavního dostihu, budili velkou pozornost i dva zahraniční účastníci. Francouzský Limonaire a britský It’s A Snip.

A právě desetiletý Brit v sedle se svým trenérem Charlesem Mannem v dramatickém závěru udržel první pozici před hnědkou Vinny a oslavil vítězství.

Byl to dosud poslední triumf koně ze zahraniční stáje.

Blízko k prvenství od té doby měli i jiní cizinci. Například předloni Francouz Urgent de Gregaine, předtím v roce 1999 irský Risk of Thunder.

Ale ani oni neuspěli.

Francouzský valach v těsném závěru nestačil na No Time to Loose, Risk of Thunder zase prohrál v cílové rovince s Peruánem.

Dříve bylo vítězství některého z cizinců běžné. Po vzniku Československa opanovali Velkou koně z Německa, z Rakouska, v době komunismu dominovali ti ze Sovětského svazu.

„Zahraniční koně to mají těžké, přeci jen jsou zvyklí skákat přes pevné překážky. Když Železník nebo Tiumen viděli něco bílého, tak věděli, že mají zvednout nohy, když jdou na Taxis, tak hodně skočit,“ říkal Josef Váňa před letošním dostihem.

„Naše koně vědí, co dělat. Zahraniční žokejové, i když mají dobré koně, tak do toho musí dávat velkou sílu, která jim v závěru chybí,“ myslí si osminásobný vítěz Velké jako žokej a jedenáctinásobný jako trenér.

Na nedostatek energie doplatil i letošní účastník Rathlin Rose. „Myslel jsem, že máme šanci, ale poslední oranice koně dost vysála a byl unavený,“ prohlásil jeho žokej James Best.

Právě jedenáctiletý valach ze stáje Ferguse Wilsona poutal před dostihem ze zahraničních účastníků největší zájem. Byl totiž po šesti letech prvním britským koněm, který do Pardubic zavítal.

Pro závod ho připravil David Pipe, trenér valacha Comply or Die, vítěze liverpoolské Velké národní. Osedlal ho žokej Best, který už Velkou poznal v předešlém ročníku.

V Británii se proslavil při dostizích armádních veteránů. Podobný závod, jako je ten pardubický, ale nikdy neběžel. „Byl to pro něj krok do neznáma,“ přiznal Best v rozhovoru pro Racing Post.

Se všemi nástrahami 6,9 kilometrů dlouhé trati si poradil, zvládl i obávaný Velký Taxisův příkop. Cílem proběhl na šesté pozici.

„Byla to skvělá zkušenost a snad se vrátíme za rok,“ doufá žokej.