Napadlo by vás, že někdy zažijete jaro bez dostihů?

To by nikoho normálního nenapadlo. Musím však kvitovat, že v té bláznivé uspěchané době, kdy pořád nikdo nic nestíhal, se na chvíli vše zklidnilo. Ono je všechno zlé k něčemu dobré. Třeba lidé zjistí, že v tom předešlém blázinci bychom to už moc dlouho nevydrželi.