Triumf nervózního šampiona. Bartoš: Celý se vařil, ale věřil jsem mu

Jakého vítězství si víc ceníte?

Je to podobné. Když jezdíte v Itálii, tak Grand Premio je top. To samé u nás Velká pardubická. Samozřejmě pro Čecha je Velká pardubická o stupínek výš.

Co pro vás na vítězství Velké znamená?

Cením si toho hrozně moc, protože vydržet to ty roky s mými zraněními, která jsem prodělal, je těžké. Je mi třicet osm, hlava je už trošku někde jinde, než byla v pětadvaceti, kdy jsem si myslel, že vyhrát Velkou je automatika. Pak člověk zjistí, že když se mu to několikrát nepodaří, je hrozně těžké toho docílit zpět.

Je to zadostiučinění po loňském pádu?

Jsem rád, že se to podařilo, loni jsem na Taxisu skončil i s koněm. Přišli jsme o něj. Slyšel jsem hodně kritiky, nebylo to nic příjemného. Jsem rád, že to takhle dopadlo, že teď jsme Taxis skočili. Jsem rád, že se to otočilo o 180 stupňů.

Letos na Taxisu skončil Tzigane du Berlais. Jak jste ho zvládli vy?

Neměli jsme úplně jednoduchý nájezd po malé vodě na Taxis, protože se mi zdálo, že kluci začali brzdit. Nebylo to pro mě úplně super období. Ale pak jsme pokračovali, skočili jsme Poplerův skok a v tu chvíli jsem cítil, jak se mi Theophilos usadil, jak začal být v klidu. Přestal i vydechovat, od té doby jsme si zlepšili pozici a začal jsem to trošku režírovat.

O Theophilovi se říká, že nepatří mezi nejklidnější koně. Jak na vás před dostihem působil?

Bylo to cítit už v pondělí, kdy jsem byl skákat u Váňů. Byl celý zpocený. Není to úplně sranda ho jezdit, a to ani v práci.

A při závodě?

Bylo to pro něj hodně extrémní. Už při přehlídce se celý vařil, byl celý pod pěnou. Poté ještě opakovaný start, což byla katastrofa. Ale já jsem se snažil soustředit na jeho výkon, nechtěl jsem podléhat těmto vlivům a věřil jsem, že to dá i s těmi nervy.

Má na to, aby triumf obhájil?

Není to tak jednoduché. Po vítězství se vždy říká, že to kůň vyhraje znovu a znovu. Musí projít další sezonou, připravit se na Velkou. Myslím, že je v perfektních rukách lidí, kteří vědí, co dělat. Takže určitě je v jeho silách to zopakovat.

A vy? Co plánujete do budoucna?

Končit rozhodně nehodlám, moje další meta je docílit tisíce překážkových vítězství. Teď jich mám necelých sedm set.

A třeba i ohrozit Josefa Váňu, s osmi tituly rekordmana Velké?

To bych mu rád nechal, protože on k Velké patří a bude vždy legendou. Takže to není můj cíl ho překonat.