Sedmí ve Velké pardubické? Pro trenérku Talenta to je lehké zklamání

Štěpánce Myškové z Valů u Přelouče, jejíž koně jezdí manžel Jaroslav Myška, se to za poslední čtyři roky přihodilo hned třikrát (2015 Lorain - až dodatečně, po diskvalifikaci Nikase, byl posunut na šestou příčku; 2017 a 2018 Bridgeur).

Haně Kabelkové z Vápenného Podola na Chrudimsku zase v neděli zopakoval dosavadní největší úspěch při Velké v podání Trezora (2014) ryzák Talent.

„Abych pravdu řekla, je to lehké zklamání. Osobně jsem si myslela a přála, že by to mohlo být kolem třetího místa. Mluvila jsem se žokejem (Leighton Aspell), říkal, že to na Talenta bylo těžké. Takhle dlouhou trať absolvoval poprvé, oranice byla docela hluboká... Nechal tam hodně sil. Ale jinak prý skvěle skákal i běžel,“ uvedla Kabelková po dostihu.

Talent po suverénním výkonu v závěrečné zářijové kvalifikaci skutečně patřil do širšího okruhu favoritů; na druhou stranu loni jej Kabelková kvůli bolavému kopytu ani nepřihlásila na start, tudíž letošní odměna 150 tisíc za finální dotovanou pozici nezní zase tak zle.

Zvlášť když s výjimkou výše zmíněného Trezorova zápisu si trenérka při slavném mítinku dokola vybírala nehoráznou smůlu.

„Snad to je pryč, doufám v to. Jen s těmi Talentovými zdravotními problémy nevím, jestli Velkou ještě někdy bude moci jít. Možná, že kdyby ji teď šel trochu víc zezadu, mohlo to být lepší,“ přemítala.

Osmiletého Talenta teď čekají obvyklé ulevovací procedury.

„Při výkonu ho nic neomezuje, to nastane až posléze. My teď u něj budeme spát a ledovat mu nohy, aby nepropukl žádný zánět a nebolelo ho to,“ nastínila Kabelková.

Bridgeur po komplikovanějším úvodu opět odvodil slušnou část závodu, ovšem tentokrát cíl neviděl.

„Na Havláku si přidupnul, a jak už měl zkrácený skok, nestihl si srovnat dopad. Ujelo mu to a lezl tam až s prominutím po hubě. Div, že si nezlomil nohu. Nemělo smysl cokoliv dál řešit, takže jsem procválal oranicí a zastavil,“ líčil posléze žokej Jaroslav Myška, který se v neděli Velké pardubické ve své kariéře zúčastnil již posedmnácté.