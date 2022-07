Nejlepší Königův závod na superbiku, přesto se v Mostě mračil: Je to na píp

Český talent, který si jako nejmladší jezdec seriálu na helmu vtiskl nápis Baby on board, za vítězným Španělem Álvarem Bautistou zaostal o necelých 51 vteřin. „Jedno místo od bodu, škoda,“ litoval jezdec Orelac Racing, který své sezonní maximum překonal o jednu příčku.

König startoval z devatenáctého místa a propracoval se před několik soupeřů, hnán zaplněnými tribunami. „Asi šlo o nejlepší závod od začátku sezony. Sice jsem předtím dojel sedmnáctý, ale za mnou už nikdo nebyl, tady skoro všichni dojeli. A byly to hezké souboje. Přejel jsem tovární barovák s Hickmanem, Lavertyho, Ponssona, Nozaneho, což nejsou tužky a motorky mají dobré. Z toho mám radost. Jak jsem jel za nimi, vím, kde jsem ztrácel a kde mám navrch, to je důležité vědět.“

O jedno místo za sebou nechal i Leandra Mercada, což je pikantní. Argentinec totiž závodí za stáj MIE Racing, pro níž pracuje Miloš Čihák, tedy Königův manažer. „Po dojezdu jsem udělal zajímavé gesto, že Mercada střílím, tak nevím, jestli bude nadšený. Myslím, že kamarádi budeme, pak jsme si plácli,“ líčil dvacetiletý mladík.

A pro neděli vyhlásil: „Teď už řeknu oficiálně, že zaútočím na své první body. Ukázal jsem, že jsem docela blízko. Na patnáctém místě dojela tovární Honda s Viergem, borcem, který závodil v MotoGP. Bylo by dobré se ho udržet.“

Prostor pro zlepšení jezdec, který krotí kawasaki, viděl. „Nejrychlejší kolo jsem zajel až ke konci závodu, to je věc, která by se neměla stávat a zkusím ji zlepšit. Musím zapracovat na začátku závodu, byl jsem vzadu, a než jsem se odtamtud probojoval, trošku jsem si zničil gumy a unavil se souboji. Když se toho vyvaruji, tak by to mohlo snad dopadnout a nemusel bych pro body cestou domů do Billy,“ ušklíbl se König, který loni v Mostě získal bronz v nejslabší kategorii Supersport 300.

Sází i na lepší počasí, které meteorologové na druhý víkendový den hlásí. „V sobotu v půlce závodu začalo poprchávat a trošku jsem zvolnil. Déšť je nepříjemný, protože nevíme, jak moc prší. Jak jedeme rychle, kapky na plexi na rovince uschnou. Docela to klouzalo, jezdci přede mnou zpomalili, tak já taky.“

Problémy s tím, aby se dostal do tempa v úvodních kolech, řeší motivační hra od jeho týmu. „Pustí mě prvního do tréninku, a pokud v prvním kole přijedu jako první, mám od nich 50 euro. Takže jsem si vydělal za tenhle víkend 50 eur. První kola mi pak vyšla i v závodě, ale nepovedl se start, rychle jsem pustil spojku,“ práskl na sebe König.

I z toho pramenila jeho pozávodní nálada, přestože si zapsal zatím nejlepší výsledek. „Já nejsem skoro nikdy spokojený, vždycky se tam najde ale...“ Věří, že v neděli fanoušky potěší ještě víc: „Pro některé z nich mám po dojezdu překvapení, chci udělat něco v první zatáčce.“

Druhý z českých závodníků Michal Prášek, startující na divokou kartu, kroužil na posledním místě a závod nedokončil.

V neděli čeká superbiky v Mostě bodované i superpole, po něm následuje druhý závod.