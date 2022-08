Superbiky v Mostě. Lístek za 1 790 je na hraně, i tak jsme v minusu, zní z okruhu

Jste s ní letos spokojený?

V sobotu jsem byl hodně negativně naladěn, protože panovalo skoro špatné počasí a tolik lidí k nám nepřišlo. V neděli jsme to naštěstí doplnili, bylo krásně a navíc šlo o velké finále. Projevilo se to na diváckém svahu, byl opravdu zaplněný. Dlouho tady tolik diváků nebylo, protože jsme měli covidové roky, teď se to napravilo. I když to není číslo, jaké jsem očekával. Dal jsem si cíl padesát tisíc fanoušků, tak možná příští rok. Smlouvu na mistrovství světa superbiků máme ještě na další tři sezony.

Dříve se návštěva na trucky šplhala až ke sto tisícům za tři dny. Mají ten potenciál i motorky?

Těsně před covidem a léta předtím byla návštěvnost opravdu v desítkách tisíc denně. Pak přišel covid, což bylo špatné, protože jsme museli dodržovat hygienické limity. Tímhle ročníkem jsme to snad prolomili. Doufám, že už nebudou žádné restrikce kvůli covidu a že se návštěvníci budou vracet.

Odkud jsou?

Většinou naši a Němci, ale přijíždějí i z Polska nebo Rakouska.

Jak vás nadchla úroveň víkendových závodů?

Mě velmi. Dostali jsme pochvalu jak za personál, to znamená organizační tým, tak za dráhu a nový asfalt. A taky za bezpečnostní věci. Co jsme se smluvně zavázali, to jsme splnili. Jak šéfové týmů, tak promotér Dorna nebo Mezinárodní motocyklová federace, všichni jsou spokojení. Myslím, že také jezdci a diváci si závody užili.

Asi vás nepřekvapilo, že máte nový traťový rekord motocyklů.

Na novém asfaltu jsme čekali, že padne. Poprvé v sobotu a díky lepšímu počasí i v neděli o pár setinek. Což je lákadlo pro fanoušky, když je trať rychlejší. Taky mě potěšilo, že u nás Ducati slavilo tisící pódium ve zhruba třicetileté historii šampionátu. Vůbec jsme netušili, že tady bude taková událost, že do historie vstoupí v Mostě.

Jak organizačně náročné je pořádat podnik mistrovství světa?

Závodní víkend se připravuje měsíce dopředu, velké finále je vždycky od pondělí, takže celý týden pracujeme vlastně 24 hodin denně. V organizačním týmu je asi pět set lidí. Podél trati jsou skupiny po šesti až osmi lidech včetně záchranářů po 200 až 300 metrech. Tolik třeba na trucky není ani potřeba.

MS superbiků v Mostě * Pořadatelé za víkend napočítali 37 081 diváků. Proti prvnímu ročníku, poznamenanému covidem, celková čísla téměř ztrojnásobili. * Most díky novému asfaltu poznal traťový rekord. V bodovaném závodě zajel nejrychlejší kolo Turek Razgatlioglu. Čas 1:31,180 znamená průměrnou rychlost 166,3 km/h. Svůj loňský rekord zdolal o vteřinu a půl.

Poprvé se fanoušci při superbicích mohli pohybovat všude. Jaké na to máte ohlasy?

My jsme našim návštěvníkům slíbili, že když si zakoupí vstupenku, dostanou se všude. Je to pro ně zajímavé, krásné. Vidí do kuchyně týmů, můžou se jim koukat pod ruce, potkávat jezdce. Boxová ulička byla neustále zaplněná. Lidi se chovali slušně, neměli jsme přestupky, nenastal žádný problém.

Jednodenní lístek stál 1 790 korun, víkendový 3 490. Jaké jste měli reakce na ceny?

Málo těch, že to je drahé. Někteří říkali: Prodejte nám levnější, my budeme jen na svahu. Takže se zamyslíme na příští rok. Ale vstupné je náš jediný příjem. Buď prodáme hodně vstupenek a pojede se tady mistrovství světa, nebo vstupenky neprodáme a mistrovství světa se tu nepojede. My to dáváme do této roviny, každou korunu potřebujeme. Vím, že pro českého fanouška je cena na hraně, ale zase přispěje k tomu, že tady máme vrcholný šampionát. A děti do osmnácti let jsou zdarma, takže když přijde rodina, vydělí se to a není to tak tragické.

Naproti diváckému svahu tentokrát chyběla velkoplošná obrazovka pro lepší přehled. Proč?

Měli jsme ji mít, zajišťoval ji jeden náš partner, jenže nám to zrušil týden před konáním. Příští rok už to budeme řešit jinak.

Musíte ještě okruh kvůli superbikům vylepšovat?

Budeme se s promotérem bavit dál, co je potřeba, nějaké kroky ještě podniknout musíme. Udělali jsme nový asfalt, bezpečnostní zóny, odvodnění, máme i restauraci. Taky nový velín a kamerové systémy; je tady 27 napevno namontovaných 4K kamer a jedna mobilní, když je potřeba vidět někam za roh. Optické kabely máme natažené kolem celé dráhy. Zabezpečení je na špičkové světové úrovni.

I takové, že byste v Mostě v budoucnu mohli hostit MotoGP?

Asi ne. Je to o penězích, to je jedna věc. Druhá je, že náš areál je malý. Vlastně nejmenší v superbikovém seriálu. Všichni se sem vejdeme, MotoGP už by se do Mostu asi nevtěsnalo. My budeme rádi, když si udržíme superbiky. Je to náročné finančně i na personál. A jak peníze, tak personál odpadají a nejsou. Uvidíme, co bude dál.

Jste finančně v plusu?

Ne, to nejde. Kolik budeme v minusu, to budeme teprve počítat. Nemáme podporu od Národní sportovní agentury; minule jsme dostali aspoň na zalistovací příspěvek, letos nic. Ale tyhle závody jsou pro nás hlavně image. Pro běžného fanouška a lidi, kteří tady celoročně jezdí, testují, vyvíjejí a trénují, je dobré svézt se na dráze, kde se koná mistrovství světa. Z toho důvodu šampionát pořádáme.

Podporujete i českého jezdce Olivera Königa v královské třídě. V Mostě skončil dvakrát šestnáctý, což jsou jeho nejlepší výsledky. Co jste na to říkal?

Skvělé! Za prvé tu jelo jedenáct Čechů, což bylo pro všechny zajímavé. A Oliver se na superbiku učí, je nováček. A taky bojovník. Před měsícem si u nás zlomil při tréninku klíční kost, teď se v neděli dopoledne vyboural a pak se zlomeným nártem závodil. Klobouk dolů, že vůbec nastoupil a dojel.

Ještě vás čeká zářijové mistrovství Evropy tahačů. Jaké bude?

Věřím, že velkolepé. Bude to třicáté výročí, navíc spolu se závody NASCAR, což je krásná kombinace. Fanoušci a týmy se těší a my taky. Bude to velká party a oslava.

Kolik příznivců může dorazit?

Nevím. Ale nebude to stejný divák. Na trucky chodí někdo jiný než na motorky. Věřím, že se návštěvy vrátí do předcovidu. Naštěstí se letos nekřížíme s Barum Czech Rally Zlín, je o týden dřív. Bylo špatné, když bývala kolize v jeden víkend. Média, partneři i návštěvníci měli ve stejný čas dvě velké motoristické události. Teď se to oddělilo a doufám, že to pomůže všem.