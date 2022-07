Superbiky v Mostě. Fanoušci smějí chodit mezi jezdci

Motocyklový svět se stěhuje na víkend do Mostu. Po roce se pod Hněvín vrací mistrovství světa superbiků, prestižní motocyklový šampionát. Na upravenou trať, kterou organizátoři vylepšili.

Autodrom loni podepsal s promotérem pětiletou smlouvu. Před letošními závody upravil asfalt a bezpečnostní kačírky. „Zkušenosti z minulého roku nás posunuly dál a my jsme toho letos využili. Minulý rok jsme měli na přípravu několik měsíců, ale nyní byl k dispozici celý rok. Jsme připravení po technické i personální stránce,“ hlásí Josef Zajíček, šéf představenstva Autodromu Most.

I jezdcům se nový povrch a další úpravy líbí. „Přesně po tom jsme v minulém roce volali. Organizátoři udělali hodně práce,“ smekl italský závodník Michael Rinaldi.

Už v pátek jsou na programu tréninky, první závod se jede v sobotu, v neděli se uskuteční sprint a druhý závod. Pro vítěze jsou připravené dvě různé trofeje z českého skla. „Jedna symbolizuje řídítka a u druhé jsou nahoře zase dvě kola jako od motorky. Věřím, že vítěze potěší,“ myslí si Zajíček.

Meteorologové hlásí proměnlivé počasí. „Pro závodníka je fajn, když je buď sucho, nebo mokro, ale musí mít jasno. Pro diváky je zase zajímavé, když se to míchá. Snad bude v pátek sucho, abychom si mohli na novém asfaltu odjet co nejvíce kol a vše správně připravit,“ řekl Alex Lowes, tovární jezdec Kawasaki.

České publikum se těší hlavně na Olivera Königa, loni bral bronz v Supersportu 300, letos už jezdí v královské kubatuře superbiků. „Minulý rok byl na mě, co se týče pódia a výsledku, větší tlak. Letos je to po mém přestupu menší. Mohu jen překvapit a to je pozice, která mi vyhovuje,“ uvedl pro ČTK König, nejmladší závodník v poli. I proto má na zadní straně helmy nápis: Baby on board.

Na divokou kartu se v superbikách představí i Prášek, kategorii Supersport pojedou Vostatek a Homola, Supersport 300 Svoboda s Feiglem. Prodáno je zatím deset tisíc lístků, diváci mají přístup do paddocku k jezdcům a týmům. „Minule jsme to museli kvůli covidu omezit. Letos už diváci mohou přijít až do paddocku a do depa. Fanoušek uvidí kompletní cirkus, který zavítá k nám do Mostu,“ láká Zajíček do ochozů.