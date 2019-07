První stupně vítězů. Být na bedně je super pocit, říká mladý pilot Cais

Devatenáctiletý mladík Cais, který oslaví dvacetiny za dva týdny, dojel na Rally di Roma Capitale v Itálii druhý ve své kategorii ERC3 Junior.

„Mám za sebou nejlepší závod sezony. Být konečně na bedně je super pocit,“ usmíval se v cíli Cais, který závodil s Jindřiškou Žákovou ve Fordu Fiesta R2T.

Osmnácté místo v absolutním pořadí by mohlo napovídat, že výsledek nemá valnou hodnotu. Ale nenechte se mýlit. Je to právě naopak. Vůz jeho kategorie R2 se absolutně nemůže srovnávat se silnějšími modely R5, jež evropské soutěže ovládají. Jediné, co jej zajímá, je porovnání v jeho kategorii. A z něho byl nadšený.

„Soupeři jedou strašné tempo, byl to šílený závod,“ přiznal Cais, jenž v závodním voze navazuje na úspěchy svého otce Miroslava. „Každá chyba stojí čas. Když uberu, ztratím vteřinu. Když udělám cokoliv špatně, je to ještě víc.“

Mistrovství Evropy v rally Kategorie ERC3 Junior Pořadatelé mistrovství Evropy v automobilových soutěžích vypsali kategorii ERC3 Junior pro jezdce do 27 let, kteří závodí ve vozech typu R2 a na pneumatikách Pirelli. V kalendáři je šest podniků včetně závěrečné Barum Czech Rally Zlín, do konečného pořadí se počítají čtyři nejlepší výsledky. Odměnou pro vítěze jsou dva starty s vozem Škoda Fabia R5 týmu Motorsport Italia v roce 2020. Po pěti dílech vede klasifikaci Estonec Ken Torn. Erik Cais drží šestou příčku, Jan Talaš je desátý a Petr Semerád osmnáctý.

Pilot z Fryštáku nestačil v Itálii jen na estonského závodníka Kena Torna ve stejném voze. Zaostal za ním o 24 sekund. V úvodu druhé etapy to vypadalo, že by jej mohl přeskočit, ale pak raději zvolnil.

„Ken věděl přesně, kdy zabrat,“ uznal Cais. „Kdybych se ho snažil přeskočit za každou cenu, hrozilo by to průšvihem.“

Vedle výsledku mohl být český jezdec spokojený i se svým jistým výkonem. Po lotyšské havárii se trápil v Polsku a teprve v Itálii získal zpět ztracené sebevědomí.

„Ze začátku jsme jeli opatrněji, protože jsem nevěděl, co čekat,“ přiznal Cais. „Ale postupně jsme se sžili a vnímám, že se posouvám dál. Ukazuje se, že to, co děláme, má smysl.“

Na cílové rampě v přímořském městečku Ostia si Cais užil hodně slávy. Pro promotéra mistrovství Evropy je kategorie ERC3 Junior důležitější než celkové pořadí.

„Oba získají evropský titul, ale vývoj juniorů pro nás představuje prioritu. Pomáhá nám to obnovit startovní pole,“ vysvětlil koordinátor mistrovství Evropy Jean-Baptiste Ley ze společnosti Eurosport Events, která je promotérem šampionátu. „Mladíci zažívají silné emoce a my jim pomáháme stát se populárními.“

V této třídě závodí piloti mladší 27 let. Během dosavadních pěti podniků se jich představilo už 22 včetně dalších Čechů Jana Talaše a Petra Semeráda. Do konečného pořadí se počítají čtyři výsledky ze šesti soutěží, šampionát vyvrcholí za tři týdny na Barum Czech Rally Zlín. Významu kategorie odpovídá i atraktivní cena pro vítěze. Nejlepší pilot si zajistí dva starty ve voze Škoda Fabia R5 v příštím roce.

„Přesun do silnějšího vozu považujeme u mladých jezdců za nejdůležitější, tomu odpovídá i cena pro vítěze,“ upozornil Ley.

Na celkový triumf už Cais pomýšlet nemůže, po soutěži v Itálii mu patří šestá příčka. Úspěch na Barumce by jej ale mohl katapultovat až na bronzovou pozici.

„Po tomto výsledku budou očekávání velká, ale čeká nás dlouhý a náročný závod,“ připomněl. „Potvrdilo se to loni, kdy jsme zajížděli super časy, ale na konci se to pokazilo a byly mi k ničemu.“

Jen pro připomenutí: Ještě dva testy před cílem držel Cais druhou příčku mezi vozy s jednou poháněnou nápravou, ale po dvou defektech v závěru dojel šestý. Jak dopadne letos?