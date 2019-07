Do Rallye Bohemia vstoupil nejlépe Kopecký, ovládl obě rychlostní zkoušky

Podle očekávání jsou ale odstupy v čele minimální. Druhý Jan Černý na Kopeckého ztrácí jen devět desetin sekundy, třetí je Simon Wagner z Rakouska. Do desetisekundového odstupu se vešlo patnáct posádek.

„V dnešních závodech může rozhodnout vteřina nebo pár desetin, takže se nedá čekat, že by v Sosnové někdo jel na efekt pro diváky. Byla by škoda to tady ztratit,“ řekl Kopecký před startem speciální erzety v uzavřeném areálu.

Šestačtyřicátý ročník rallye pokračuje v sobotu dalšími jedenácti měřenými úseky.