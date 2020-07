Závodník Cais začíná své letošní evropské tažení poblíž Říma

„Moc se těším, že začínáme závodit naplno,“ libuje si Cais, který začátkem srpna oslaví 21. narozeniny. Syn bývalého úspěšného soutěžáka se chystá na svou druhou sezonu v kontinentálním šampionátu.

V loňském ročníku závodil ve čtyřdílné kategorii ERC3 Junior, která byla určena jezdcům do 27 let ve vozech s jednou poháněnou nápravou. Obsadil v ní čtvrté místo. V hodnocení ERC3, kde závodí „dvoukolky“ bez omezení věku (seriál má o dva díly navíc), dokonce bral stříbro. Letos chce uspět v kategorii ERC1 Junior, kterou před rokem opanoval jeho krajan Filip Mareš. Hodnotí se v ní jezdci mladší 28 let v silnějších modelech R5.

„Konkurence je obrovská, ale nemá smysl dávat si jednoduché cíle. Chceme bojovat o stupně vítězů,“ naznačil Caisův týmový šéf Jaroslav Orsák.

V jeho kategorii chce na tratích v okolí Říma uspět třináct pilotů. Mezi nimi jsou například syn bývalého mistra světa Pettera Solberga Oliver, který v sedmnácti ovládl evropskou soutěž v Lotyšsku. Taky jede Adrien Fourmaux, jenž byl začátkem roku druhý v kategorii WRC2 na Rally Monte Carlo. Nebo Emil Lindholm, jehož otec Sebastian je bratrancem dvojnásobného mistra světa Marcuse Grönholma. „Snad využiju toho, že jsem se před týdnem rozjel na Bohemii,“ připomněl Cais svou účast na úvodním podniku mistrovství republiky, kde skončil po technických problémech osmý.

Mistrovství Evropy v rally Původně osmidílný šampionát přišel vinou koronaviru o dva podniky. Neuskuteční se Rajd Polski a také Barum Czech Rally Zlín. Zbylé soutěže by se měly odjet. Po úvodu v Římě jsou v plánu soutěže v Lotyšsku, na Azorských ostrovech, Kypru, v Maďarsku a na Kanárských ostrovech. Na všech vyjma Kypru budou o body usilovat také juniorské posádky.

Cais startoval v Římě už loni. To by mohla být jeho přednost, protože rychlostní zkoušky zůstaly stejné. Na místní asfalt si zvykal při pondělním testu nedaleko centra soutěže ve městě Fiuggi, které leží zhruba sto kilometrů jižně od italské metropole. Tam rally jenom slavnostně startuje.

„Jede se ve velké rychlosti, proto je důležité mít přesný rozpis,“ upozornil závodník, jehož ve voze Ford Fiesta R5 MkII naviguje Jindřiška Žáková. Soutěž provázejí přísná opatření, která mají zabránit tomu, aby se mezi účastníky rozšířil koronavirus. Mechanici v servisní zóně proto musejí používat roušky. Dovnitř se dostanou jen ti, kteří mají speciální povolení. U vstupu si musí změřit teplotu. Kdo ji bude mít vyšší, dovnitř se nedostane.

„Pořadatelé si na všechny lidi v servisu vzali kontakty, neustále nás monitorují,“ popsal Orsák.