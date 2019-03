Cais po úspěšné evropské premiéře: Byl to Jurský park

„Odvedli jsme dobrou práci,“ pochvaloval si teprve osmnáctiletý jezdec, který zvládl svůj evropský debut bez větších potíží.

Za volantem zbrusu nového Fordu Fiesta R2T ho s výjimkou jednoho defektu nepotkaly žádné technické trable.

„Bylo to však těžké, protože nové bylo úplně všechno – vůz, spolujezdec, soutěž,“ zmínil navigátorku Jindřišku Žákovou.

Cais se vyrovnal i s náhlou změnou počasí mezi první a druhou etapou. Slunce vystřídala zamračená obloha, největší z Azorských ostrovů – Sao Miguel – bičoval silný vítr s lijákem.

„Byla to divočina. Počasí jako v Jurském parku,“ hledal Cais příměr ve vědeckofantastickém filmu režiséra Stevena Spielberga.

Cais začal svoji druhou rallyeovou sezonu, na Azorech si přitom teprve podruhé vyzkoušel šotolinovou soutěž. „Příště to bude lepší a lepší, tím jak budeme poznávat auto,“ těší se Cais na další starty v kontinentálním šampionátu.

Kvůli kolizi se státní maturitou však vynechá nejbližší, květnový start na Kanárských ostrovech. To mu však nemusí vadit. Do celkového seriálu určeného pro piloty do 27 let ve vozech R2 s jednou poháněnou nápravou se započítávají čtyři nejlepší výsledky ze šesti soutěží.

Caise ještě čekají dvě šotolinové rallye v Lotyšsku a Polsku a dva asfaltové závody včetně vyvrcholení na srpnové Barumce.