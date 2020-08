Most je první. I poslední? Startuje evropský šampionát tahačů

„Všude rostou počty nakažených covidem-19. Nikdo neví, jak se budou jednotlivé vlády chovat. Může se stát, že Most bude v sezoně jedinou akcí,“ děsí se mistr Evropy z roku 2017.

Pětatřicetiletý jezdec chce usilovat o druhý titul v kariéře, dobře si však uvědomuje, že podoba sezony je v současnosti nejistá. V upraveném kalendáři sice stále figuruje šest podniků, v krajním případě se však může stát, že se pojede jen v Mostě. „Bohužel se může stát, že to tak bude. Aby se mohl vyhlásit šampionát, musíme mít odjeté alespoň tři závody, což my splníme jedním víkendem,“ pousmál se Lacko.

Během Velkých cen tahačů jezdci absolvují v sobotu i neděli dvě závodní jízdy. Celkem tak zatím přišli o osm startů, protože první dva závodní víkendy na okruzích Nürburgring v Německu a Slovakia Ring nedaleko Bratislavy byly promotérem zrušeny. Seriál ME by měl v září pokračovat v Belgii a ve Španělsku, obě akce jsou ale s ohledem na koronavirový vývoj ohroženy. „Situaci sledujeme a vypadá to, že v Zolderu se nepojede a v Madridu asi taky ne, protože od příštího týdne je po návratu ze Španělska povinná karanténa,“ uvedl v ČTK Lacko.

Problémy jsou i s pořádáním závodů v Maďarsku. Do Mostu se Lacko o to víc těší. „Konečně můžeme začít závodit. Po jedenácti měsících utrpení bez závodu, pro mě tedy. Závodím třicet let a tak dlouhou pauzu jsem neměl. Od dubna jsem se každý měsíc těšil na den, kdy začneme,“ řekl Lacko.

Kontinentální šampionát začne v Česku poprvé v historii, což rodák z Čeladné bere jako příjemný bonus. „Z jedné strany je jedno, kde se začíná, hlavně že se začíná. Je ale příjemné, že začínáme na domácí půdě. Je to vzpruha pro všechny. Nemáme to daleko,“ těší se.

Lackova příprava z pohledu najetých testovacích kilometrů byla standardní. „Je to stejné jako před normální sezonou. Nic extra tam nebylo, protože tým měl hodně aktivit. Není to tak, že bychom měli najeto stovky kol navíc proti normálnímu testovacímu období před sezonou,“ prohlásil třetí muž loňského šampionátu.

Závodit bude s novým modelem Buggyry s označením DV50. Proti loňské verzi se nijak výrazně neliší.

„Postavili jsme auto jako staré, jen s vylepšeními, která jsme dělali na předešlém modelu v průběhu minulého roku. Loni jsme toho hodně měnili, letos už jsme jen dolaďovali detaily,“ řekl Lacko.

Kvůli pandemii může dorazit do Mostu jen zlomek fanoušků, jsou pro ně vyčleněny čtyři sektory A, B, C a E na diváckém svahu, každý pro 1 000 lidí. Hlavní závody startují v sobotu ve 13.20 a v 16.15, v neděli pak ve 13.40 a v 15.55.