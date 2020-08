Šampionát tahačů startuje na mosteckém okruhu. I s fanoušky

Promotér evropského šampionátu, německá společnost ETRA Promotion GmbH, totiž v minulých týdnech preferoval zrušení závodů. „Dlouho to vypadalo, že se nepojede, protože by se to promotérovi vyplatilo. Od německé vlády by asi dostal kompenzace. Pro nás je ale důležité, že se jede. Chceme se vrátit do starých kolejí a naučit se žít s covidem. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ těší Zajíčka.

Úvodní závod mistrovství Evropy tahačů v Mostě bude o víkendu první okruhovou akcí pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace (FIA), na kterou budou mít povolený přístup diváci. Pořadatelé pro ně připravili čtyři sektory s kapacitou tisíc lidí, pátým sektorem bude oficiálně závodní depo. Všechny sektory budou mít například samostatný vstup, občerstvení i toalety.

„Autodrom odvedl velký kus práce na poli diplomacie,“ vyzdvihl šéf týmu Buggyra Martin Koloc.

Podmínky, za kterých se pojede, se ale stále mění. Momentálně například platí, že jezdci ME tahačů budou v depu odděleni od závodníků dalších sérií a musejí mít před startem negativní testy na covid-19. Ve speciálním režimu budou na okruhu pracovat i novináři.

Evropský šampionát má aktuálně v kalendáři šest závodních víkendů, že se všechny uskuteční, to je ale nepravděpodobné. Ohroženy jsou zářijové akce v belgickém Zolderu a Jaramě ve Španělsku. „Stoprocentně je potvrzeno, že se pojedou další tři. Vývoj situace v daných zemích ale neovlivníme. Belgie i Španělsko aktuálně čelí velkému nárůstu nakažených, uvidíme, jak se to vyvine. My jsme ale připraveni odjet šampionát podle aktuálního kalendáře,“ uvedl manažer roudnického týmu Jan Kalivoda.

Buggyra nasadí do závodu tři vozy. Kandidátem na vítězství bude tradičně týmová jednička Adam Lacko, premiérové starty za roudnickou stáj čekají Francouze Téa Calveta a teprve šestnáctiletou Aliyyah Kolocovou, která se stane nejmladší jezdkyní v seriálu.

„V Mostě chceme zadělat na dobrý výsledek do sezony. Každý jezdec má jiné úkoly. Nejvíce se očekává od Adama Lacka,“ řekl Koloc.