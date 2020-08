Dycky Lacko! Čech vstoupil do mistrovství Evropy tahačů v Mostě vítězně

„Hnala mě chuť a síla vyhrát na domácí půdě. Což se naštěstí podařilo, i když jsem neměl za sebou ani sekundu klidu. Musel jsem si to pořád hlídat,“ odfoukl si Lacko, šampion z roku 2017.

Jen co vystoupil z tahače, nasadil si roušku, s ní přijímal gratulace i trofej za první místo na stupních vítězů. Závody ovlivňují opatření proti šíření koronaviru, areál má takzvané čisté zóny pro osoby s negativním covid-19 testem.

Obvykle návštěvy v Mostě při Czech Truck Prix šplhají ke sto tisícům diváků za víkend, teď je areál rozdělený na čtyři fanouškovské sektory po tisíci místech. V sobotu dorazily zhruba tři tisícovky příznivců.

A fandové viděli, jak v první jízdě dne obsadil Lacko čtvrtou pozici, kterou držel od úvodu až do cíle. Při prvním startu se přitom dokázal proklestit na třetí figuru, jenže ruplá náprava Janieca se postarala o restart. Kralovala trojice Norbert Kiss, Jochen Hahn a Sascha Lenz.

V hendikepovém závodě s obráceným pořadím nejlepší osmičky na startu se Lacko bleskově prodral na 1. místo a už ho nepustil. Dotěrnému Lenzovi nedal šanci na předjetí, v cíli je dělilo pouhých 0,311 vteřiny. Bronz bral Hahn.

„Kdyby to šlo, Adam by těm vlčákům za sebou nejradši odjel, ale měl problémy s teplotami. Hrozně mu vylítly, nešlo to zchladit a měl co dělat, aby udržel Sašu s Kissákem za zády. Po dojezdu bylo vidět, že toho má plný brejle a je rád, že to má za sebou,“ líčil Jan Kalivoda, manažer Buggyry. Kiss po penalizaci klesl na 6. místo, vede ovšem průběžné pořadí s 25 body. Lacko je čtvrtý jen s pětibodovou ztrátou.

První tři body ve své premiéře získala Aliyyah Kolocová. Dcera majitele Buggyry a dvojnásobného evropského šampiona Martina Koloce dokončila první závod jako devátá, po penalizaci Němce Faase si o příčku polepšila a do „hendikepu“ startovala z pole position. První místo neuhájila, rychle se propadla, navíc po kontaktu s Hahnem prorazila přední pneumatiku a po úvodním kole odstoupila. Patnáctiletá Kolocová se stala nejmladší závodnicí v historii evropského šampionátu.

„Startovat z první řady vyžaduje spoustu zkušeností, aby udržela rychlejší závodníky za sebou. Ale rozhodně ukázala, že se toho nebojí. Zkušenosti nasbírá a kolize se může stát komukoli. Vždyť i Téo Calvet kvůli proražené gumě nedojel první závod,“ zmínil Kalivoda třetího pilota Buggyry, dalšího mladíka. V sobotu Francouz nebodoval.

V Mostě se evropský šampionát tahačů obvykle lámal, nyní na okruhu pod hradem Hněvín odstartoval. V seriálu zůstalo šest podniků, kvůli pandemii koronaviru odpadly závody na Nürburgringu a na Slovensku. „Těší mě, že se závod uskutečnil aspoň s hrstkou diváků. A jsem rád, že jsem pro sebe, pro tým, pro všechny zúčastněné a pro diváky mohl zajet 1. místo nad domácí půdě,“ užíval si Lacko.

V neděli se uskuteční další dva bodované závody. „Skvělé je už jen to, že sezona začala. Nejede se v normálním režimu, máme spoustu nařízení a pravidel, poznamenalo to všechno a všechny. Což je vidět i na tribunách. Ale jsme šťastní, že se závodí,“ blaží Kalivodu. „A že Adam vyhrál, to je absolutně fantastické. Výborná pozvánka na neděli pro lidi, kteří váhali.“