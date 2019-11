Šéf mosteckého okruhu: Tahače do regionu přinesou čtyřicet milionů

Co pro vás tahače znamenají?

Tradici a srdeční záležitost. Snažíme se dávat fanouškům to nejlepší, co motoristický sport nabízí. A právě evropský šampionát okruhových tahačů je vysoce ceněný mezi odborníky, fanoušky i samotnými týmy a jezdci. Pochopitelně jenom s jednou perlou bychom nevystačili, snažíme se proto přivést do Mostu další skvělé závodní série. A v posledních letech se nám to daří, stačí vzpomenout šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters, nebo evropský seriál věhlasné americké podívané NASCAR.

Řešíte stejně jako v Brně finanční potíže a trable s dotacemi?

Financování stěžejních závodních víkendů je vždy obtížné. Bez podpory se neobejdeme. O to víc nás mrzí, že letos nám nepřispělo ani korunou ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Naopak naši stálí partneři, agentura cestovního ruchu CzechTourism a Ústecký kraj, si uvědomují, že naše akce výrazně přispívají k rozvoji turismu a jsou významnou ekonomickou vzpruhou pro region.

Co tedy tahače přinášejí?

Příliv turistů ze všech koutů Čech, ale i z evropských a mimoevropských zemí. Na našich akcích se vystřídá každým rokem přes 100 tisíc lidí. A ti neutrácejí peníze jen na autodromu, ale i v jeho okolí za ubytování, stravování a podobně. Ani ekonomický význam není zanedbatelný. Agentura CzechTourism zadala studii, z níž vyplynulo, že kdybychom Czech Truck Prix zrušili, přišel by region každým rokem o zhruba 40 milionů korun.

Vyděláte na vstupném?

Například prodané lístky na Czech Truck Prix pokryjí zhruba jen polovinu nákladů. Samotné vstupné rozpočet stěžejních akcí pro veřejnost nenaplní. Šampionát tahačů pořádáme nepřetržitě už déle než čtvrt století. Pokud bychom neuspěli se žádostí o dotaci a nesehnali partnery ochotné podílet se s námi na úhradě nákladů, bylo by naše „rodinné stříbro“ v ohrožení.

Formule 1 či IndyCar. Další tahák v Mostě Další chuťovka v programu mosteckého autodromu. Na trati pod hradem Hněvín budou kroužit i novodobé formule 1! Stane se tak příští rok koncem srpna při evropském šampionátu tahačů. „Podařilo se nám dohodnout s promotérem seriálu Maxx Formula, který je vypsaný pro vozy vysokoobjemových monopostů kategorií Formule 1, GP2, F3000, IndyCar nebo Super League Formula, vyráběných od 90. let do roku 2010,“ informoval Jakub Krafek, obchodní manažer okruhu pro sport. Jaguar R5 závodil ve formuli 1 a představil se i v Mostě. Bude-li dobré počasí, téměř jistě padne rekord mostecké dráhy. „Takto superrychlé speciály u nás budou totiž závodit na novém profilu okruhu poprvé, šikana na konci cílové rovinky přibyla v roce 2008.“ Už loni v Mostě testoval Holanďan Klaas Zwart formuli 1 Jaguar R5, kterou dřív pilotoval Mark Webber, a naměřili mu 326 km/h. „Vytvořil neoficiální rekord mostecké tratě na jedno kolo, když ten stávající překonal o zhruba deset vteřin. Ani on by neměl v srpnu v Mostě chybět.“ Monoposty jsou nejen rychlé, ale i atraktivní. „Když se zeptáte skalních fandů, která éra formulových vozů byla pro ně nejzajímavější, uvedou přesně toto období, samozřejmě s přesahem do 70. a 80. let,“ podotýká Krafek. V Mostě se v seriálu Maxx Formula od 28. do 30. srpna představí i česká závodnice Veronika Jaksch, osedlá formuli Dallara GP2. V letošním závěrečném vystoupení ve francouzském Dijonu obsadila v obou závodech 4. příčku. Na severu Čech se ukáže až pět moderních monopostů F1, konkrétně Arrows, Super Aguri, dva vozy Toro Rosso a Jaguar.

Jak moc tahače poničí trať?

Trucky u nás závodí jeden víkend v roce, několik dní také testují a trénují. Povrch okruhu je ale extrémně zatěžovaný od března do konce října prakticky nepřetržitě. Je tedy jisté, že trať po určité době ztratí původní kvalitu, objeví se nerovnosti, trpí obrubníky a podobně. S tím se však musí počítat. V poslední době jsme do oprav dráhy a výměny asfaltového povrchu za nový investovali nezanedbatelné částky. V současné době tak máme okruh dobře připravený na několik dalších let.

K tahačům a GT Masters přibyl třetí pilíř, legendární americké závody NASCAR. Co přinesly?

Je to především zvýšení atraktivity našich akcí, které tak přitahují další fanoušky motorismu. Týmy jsou spokojeny s naším zázemím, jezdcům se trať líbí. Podařilo se proto prodloužit smlouvu s promotéry ADAC GT Masters a NASCAR Whelen Euro Series. A nově fanoušci uvidí při jednom z vložených závodů Czech Truck Prix souboje Formule 1, GP2, F3000, IndyCar nebo Super League Formula.

Jaký má být okruh do budoucna?

Snažíme se o pestrý program. Vedle závodů automobilů a motocyklů dáváme prostor i dalším sportovním disciplínám. Pravidelně se u nás běhá, jsme tradičním zázemím pro Olympijský běh a organizujeme vytrvalostní půlmaraton. Nově chystáme cyklistický závod, jehož ambasadorem je bývalý reprezentant v cyklistice Roman Kreuziger. Už se byl u nás podívat a byl spokojený.

Jaký je divácký zájem o závody?

Nejnavštěvovanějším závodním víkendem je tradičně Czech Truck Prix, letos dorazilo přes 89 tisíc lidí, NASCAR sledovalo přes 20 tisíc, německý šampionát motocyklů překvapivě hodně, osm tisíc. V dnešní době je čím dál těžší nalákat diváky. Akcí je hrozně moc, lidé si vybírají. I proto se snažíme zpestřit náš program každým rokem o nějakou atraktivní novinku.