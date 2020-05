Autodrom Most se závody počítá. Klidně bez lidí

„Divácká kulisa je důležitá, ale musíme se podřídit restrikcím. Jsme připraveni závody odjet i před prázdnými tribunami,“ uvedl Josef Zajíček, šéf představenstva autodromu.

Pandemie koronaviru a s ní související opatření přeházely kalendář dráhy pod hradem Hněvín. Ovšem Czech Truck Prix se má uskutečnit podle plánu, tedy od 28. do 30. srpna. „Termín našeho nejnavštěvovanějšího podniku zatím zůstává v platnosti.“

Z kalendáře okruhového šampionátu tahačů zatím odpadl jen nejprestižnější Nürburgring, úvodní víkend v Misanu se přesunul z května na listopad, mistrovství se má odpálit 6. a 7. června na Slovakiaringu.

Až po tahačích se letos pojedou další dva vrcholy mosteckého autodromu, byť přesunutí termínů není jednoduché. „Pandemie postihla všechny, nevyjímaje ani ostatní evropské okruhy. Dohodnout proto nové termíny prestižních šampionátů za situace, kdy jsme všichni minimálně o dva až tři měsíce přišli, je oříšek. Pokud se podaří alespoň některé závody letos odjet, nebude to dříve než v září,“ míní předseda Zajíček.

Šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters se z půlky května přesune nejspíš na přelom října a listopadu. S ním by se mohl konat i původně na červen naplánovaný NASCAR Show, v jednání je i termín 13. až 15. listopadu. „Jsme na 90 procent domluvení, že se u nás obě akce pojedou, a existuje i varianta, že společně,“ prohlásila Jana Svobodová, obchodní a marketingová ředitelka okruhu.

Autodrom Most vyčíslil ztráty, které mu způsobila pandemie, zatím na 14,5 milionu korun. Přijal úsporná opatření a zřejmě se nevyhne propouštění. V březnu a dubnu nemohl uspořádat žádnou z plánovaných akcí pro veřejnost kvůli státním omezením.

„Ekonomickou stabilizaci očekáváme na konci roku. Autodrom Most je tu 40 let a přežije i tento problém. Jen potřebujeme vidět světlo na konci tunelu, naštěstí už ho po uvolnění některých opatření vidět začínáme. Zásadní pro nás bude otevření hranic, aby k nám mohli na testy jezdit klienti z Německa,“ uvedl Zajíček s tím, že autodrom je schopný klienty vyzvednout na hranicích a koridorem přivést až na okruh. „Po celou dobu by byli v areálu.“

Jako první na okruhu testoval tým Buggyra Racing se šéfkonstruktérem a jezdcem Davidem Vršeckým či novou posilou Tomášem Engem, jediným Čechem ve formuli 1. Techniku před sezonou vyzkoušeli v Mostě za striktního dodržování veškerých hygienických pravidel i členové spřízněného týmu Mičánek Motorsport.