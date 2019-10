Hanika přepsal na motocyklu rekordní čas mosteckého autodromu

V Mostě si už v sobotu zajistil titul v elitní třídě Superbike letošního Alpe Adria, což je mezinárodní mistrovství motocyklů na tratích střední Evropy. A zároveň už má v předstihu i český titul. Na stroji BMW zvládl jezdec týmu Fany Gastro okruh dlouhý 4 212 metrů nejrychleji za 1:35,417 minuty, čímž o 13 setin překonal výkon Ukrajince Ilji Michalčika ze srpnového mezinárodního německého šampionátu IDM.

Motocykloví závodníci tak potvrdili, že dráha pod hradem Hněvín díky nově položenému asfaltu zrychlila. Rekord letos málem padl i v kategorii tahačů, evropský multišampion Jochen Hahn okruh projel za 2:01,330 minuty, tedy o jednu setinu vteřiny rychleji než „buggyrák“ David Vršecký v roce 2009. Jenže Hahn to dal v kvalifikaci, rekord se však počítá jen v závodě. S autem je stále nejrychlejší Němec Stefan Mücke za 1:25,610 s Mercedesem Benz C-Klasse DTM, to je deset let starý výkon.

V minulosti se v Mostě jezdilo ještě rychleji, jenže po smrtelné nehodě Rakušana Frederica Carecy v roce 2002 se změnila první, rychlá šikana. Předtím držel rekord mezi motorkami Švéd Christer Lindholm na Yamaze za 1:29,851 minuty, což je průměrná rychlost 166,195 km/h.