Auto zrychlilo, posouváme se, těšilo Lacka po závodech v Mostě

„Upřímně si myslím, že Jochen si už jede na jistotu, na pohodu. Má takový náskok, že by teoreticky mohl zůstat celý víkend na gauči a stejně by titul obhájil,“ smířil se Lacko, jednička roudnické stáje Buggyra.



Hahn dokonce přepsal deset let starý rekord mosteckého autodromu v tahačích. V nedělní, ještě suché kvalifikaci prosvištěl 4 219 metrů dlouhý okruh pod hradem Hněvín za 2:01,330 minuty, tedy o jednu jedinou setinu vteřiny rychleji než „buggyrák“ David Vršecký v roce 2009. Pomohl k tomu i nový asfalt.

Adam Lacko v prvním závodě Czech Truck Prix v Mostě

„Hahn dneska zase letěl,“ smekl Lacko, který letos krotí nový závodní speciál VK50. A pětinásobnému evropskému šampionovi se krok sun krok přibližuje. „Pořád děláme vývoj, závod od závodu něco měníme. Často i během víkendu, pokud něco nefunguje,“ líčí Lacko, mistr Evropy z roku 2017.



„Jde vidět, že se auto zrychlilo. Ze začátku jsme dostávali od Hahna v kvalifikaci i přes vteřinu, v sobotu to byly setiny. Projevuje se práce celého týmu, posouváme se. Když to takhle půjde dál, máme se na co těšit.“

V sobotní kvalifikaci Lacko za suverénem zaostal pouze o 0,077 vteřiny! V hlavním závodě pak dojel za Hahnem druhý, ve druhé jízdě třetí dokonce před ním.

„Na domácí závod super. Za cíl si v Mostě vždy dávám vystoupat na stupně vítězů, podařilo se to dvakrát, lidé viděli to krásné,“ kochal se i sám Lacko. „Je cítit, že změna na podvozku je k lepšímu. Měsíc čekání a očekávání se vyplatil. Myslím, že Jochen v měřáku koukal.“



Včera koukali všichni. Ze třetího závodu ukousli piloti čtyři kola, když se spustil liják. Většina tahačů v jedné zatáčce ani nezatočila, klouzala se po trávě, jury tak závod stopla. Hasiči trať vysoušeli, po další průtrži mračen byl nedělní program zrušen.

„Obrovská škoda. FIA je po posledních událostech až příliš opatrná. S jejími rozhodnutími nesouhlasím. Jsou na tom biti diváci. Chtějí vidět napínavé závody, ale odjíždí rozladění, protože neviděli nic,“ řekl Jan Kalivoda, manažer Buggyry.

Komisaři trucky nepustili na trať vzhledem k jejich tonáži a pneumatikám, které neodvádějí tak kvalitně vodu jako u cestovních vozů. Start považovali za risk. Fanoušci s platným lístkem z Czech Truck Prix mohou zdarma do Mostu na šampionát silničních motocyklů Alpe Adria.

Lacko tak zůstal třetí, manko na druhého Antonia Albaceteho stáhl v Mostě z osmi na čtyři body. „Jochen už jede v klidu, my od 2. do 5. místa se budeme rvát.“