POHLED: Talent, či Padája? Uměl Abraham závodit, nebo byl protežovaný?

Bral to jako podraz, nejspíš právní tahanice mezi oběma stranami ještě budou pokračovat. Jenže nic to nemění na tom, že Karel Abraham ve světovém šampionátu končí. Už nemá ani chuť hledat něco nového, a tak v sobotu při setkání s příznivci řekl, že končí i kariéru. Netrvalo dlouho, co se zprávy rozšířily po internetu, a hned pod nimi byly desítky vysmívajících se komentářů.