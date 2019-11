S koncem ještě počkej, další šance přijde, slýchá znechucený Abraham

„Kájo, na koho se v Brně půjdeme podívat?“ tiskla mu ruku ctihodná dáma v letech, rozhodnutá donedávna jediného Čecha ve třídě MotoGP motivovat k alespoň „otevřenému konci“ v motoristickém světě.

Zdaleka nejen u zanícených a nekritických fanoušků má tento názor oporu. Také experti z motocyklového prostředí, dřívějšího či současného, sdílejí stejný.

„Karel by si zasloužil, aby v MotoGP byl. Někteří jezdci se tam vrátí, tohle je na něm, ale já bych mu to přál,“ míní desetinásobný mistr republiky na silniční motorce Peter Baláž. „Může se zvrtnout situace, v sezoně někdo může někde vypadnout, nabídku by příští rok ještě mohl dostat. To by mu slušelo. Osobně si myslím, že Karel bude trénovat, nevěřím tomu, že všeho nechá. Jak ho znám, tak se rozhodne, pokud se otevře příležitost, že ještě pojede,“ upíná se Baláž k variantě, kterou naopak Abraham o víkendu vyloučil.

Do španělského Jerezu na testování už po výpovědi od týmu Reale Avintia Racing jel na začátku tohoto týdne pouze zabalit si věci, které u týmu měl.

„Pro toho, kdo odejde, je návrat velmi, velmi obtížný. Já se po místu v seriálu mistrovství světa nedívám, neptal jsem se, hledat nebudu ani jezdecké místo, ani žádné jiné místo, žádnou práci v MotoGP. Dám od toho ruce pryč, minimálně na nějakou dobu. Jsem nešťastný, naštvaný a zklamaný z jednání, kterého jsem se stal terčem,“ konstatoval 29letý rodák z Brna.

Otevřeně taky zavrhl variantu s návratem do šampionátu superbiků, kde už rok působil, a také do nižší třídy Moto2.

Jsou zde však další s podobným pohledem na věc jako Baláž.

„Je jasné, že Karel je teď z celé situace znechucený, a určitě bych si i já na jeho místě teď dal pauzu. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že doma na zadku sedět nedokáže a co nevidět o něm uslyšíme. Třeba si spolu ještě někdy zazávodíme. Naposledy to bylo v roce 2003,“ sdělil brněnský jezdec Ondřej Ježek, nadále aktivní účastník mistrovství světa vytrvalostních závodů.

Spekulovat o tom, kam by se Abraham jako závodník hodil a která kategorie by pro něho byla vhodná, Ježek nechtěl, ale ohradil se proti těm, kteří Abrahamův odchod ze scény vítají jako konec věčného otloukánka.

„Karel Abraham je jedním z našich nejlepších závodníků. V roce 2010, kdy začala třída Moto2 a rozdíly mezi motocykly byly prakticky smazány, dokázal zajet několik výsledků v top 5 včetně neuvěřitelného vítězství ve Valencii,“ připomíná Ježek.

Kladně hodnotí Abrahamovy schopnosti z tratí. „Nejvíce získával v rychlých zatáčkách, kde například v Austrálii v extrémně rychlé první zatáčce nebo v posledním úseku ve Valencii dokázal objíždět své soupeře venkem. To se málokdy vidí,“ vyzdvihl.

S Balážem shodně i Ježek vidí Abrahamův problém, proč se nikdy trvale neprosadil do elitní desítky v MotoGP, v technice.

„V MotoGP jsou všichni jezdci na špičkové úrovni a velmi rozhoduje technika. Ve svém prvním roce v královské třídě dokázal Karel dokončit šest závodů v top 10. Myslím, ze se na to neprávem zapomíná,“ řekl.

Český závodník Karel Abraham před Velkou cenou České republiky silničních motocyklů.

Baláž k tomu dodává: „Karel se mi v jeho začátcích líbil, že si dělal všechno podle sebe. Věděl, kolik je dva krát dva. Líbil se mi i v zatáčkách, a kdyby měl dobrou motorku, tak se nemáme o čem bavit, jestli byl tréninkový, nebo závodní typ. Sám říká, že mu nešly starty, dobře, ale v tom je přesně ten problém, na kterém má zásadní podíl technika a mechanici. Když jsem já neměl nastavenou dobře svoji Jawu, necítil jsem se na ní a taky se mi nejelo dobře,“ říká Baláž.

O tom, zda po Abrahamově konci bude mít česká motocyklová škola v dohledné době zástupce v MotoGP, Baláž pochybuje.

„Na to je potřeba velmi mnoho peněz. Bez nich vám ani talent nepomůže,“ kaboní se. Taky Ježek se obává znatelné díry po Abrahamovi. „Přestože máme v Moto3 obrovský talent Filipa Salače, který doufám udělá pořádnou díru do světa, tak angažmá ve třídě MotoGP bohužel není pouze o talentu a výkonnosti. Rád bych, aby se tam Filip nebo někdo další co nejdříve objevil, ale bude to velmi těžké,“ odhaduje Ježek.