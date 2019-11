Abraham ztrácí v MotoGP jistotu. Přeplatí ho francouzský sok?

„Může nastat, že se absolutně nedohodneme, rozhádáme a naštvaně před sebou roztrháme kontrakt,“ přiznává Abraham pro iDNES.cz.

V mistrovství světa jezdí od roku 2005, z vyjukaného patnáctiletého hocha se proměnil ve zralého muže, který po Novém roce oslaví třicátiny. Osm sezon strávil v elitní kubatuře MotoGP, jen v roce 2016 se - tak trochu natruc - ocitl v superbikovém mistrovství.

Prožil si chvíle slávy, když před deseti lety senzačně vyhrál závod Moto2 ve Valencii, vydařený vstup do královské třídy i bídné sezony, mezi které patří kupříkladu ta letošní.

Stáj Avintia je tou nejslabší v poli, nelze od jejích pilotů čekat zázraky, přesto Abraham za celý rok posbíral jen devět bodů, téměř třikrát méně než týmový parťák Rabat. A to leccos ukazuje. I proto se Čech s vedením dohodl, že některé body v platném kontraktu upraví.

„V týmu jsou určitě věci, se kterými nejsem spokojen a které podle mě nejsou tak, jak by měly být a na čem jsme se domluvili. A i ze strany týmu byl požadavek na menší úpravu. Začali jsme diskutovat, ale zatím nic nedořešili. Uvidíme, jestli změny půjdou udělat, kdo bude ochoten ustoupit, kdo ne.“

Nejspíš by shoda přišla záhy, nebýt řetězové reakce, která přišla minulý víkend. Jorge Lorenzo nečekaně oznámil, že končí kariéru, a najednou tu bylo volné místo u špičkového týmu Honda. Na něj si dělal zálusk Johann Zarco, bývalý mistr světa třídy Moto2, který sezonu načal jako tovární jezdec KTM, ale v září byl vyhozen.

Skutečně byl původně u Hondy hlavním kandidátem, než si - jak popisuje i dobře informovaný Abraham - dupl šampion Marc Márquez, že chce mít vedle sebe v týmu bratra Álexe. Sponzorům se myšlenka bratrského dua zalíbila a Zarco utřel nos...

Nakráčel proto do Avintie, aby se ucházel o Abrahamovo místo. „Najednou kolem sebe začal kopat, že chce místo v MotoGP. Přitom byl v továrním týmu, bral dva miliony eur ročně, ale odešel z něj a teď, když jsou smlouvy podepsané, se snaží vzít flek u Avinitie, kterou pohrdal. Nechápu to,“ říká Abraham.

Stojí na křižovatce

Nicméně tým má nyní na výběr. Není přitlačen ke zdi, nemusí na Abrahamovy ústupky ve smlouvě za každou cenu kývnout. Ten zase nechce být v roli otloukánka. Dokonce už se vyrojily informace, že kontrakt se Zarcem stáj podepsala, že ho chce v MotoGP udržet promotér šampionátu, společnost Dorna, protože Francie, odkud pochází, pro ni představuje lukrativnější trh.

„Nevím jistě, zda to nemají podepsané. Je to MotoGP, tam je vše možné. Ale jsem přesvědčený, že nemají. Do týmu jsme volali, řekli mi, že nic domluvené není. Volali jsme do Ducati (dodavatel motorek pro Avintii), ani oni nepreferují Zarca. Volali jsme Dorně, kde nás šéf ujistil, že určitě Zarca neprotlačuje,“ popisuje Abraham.

Ten během úterních a středečních testů pro zahraniční média tvrdil, že šanci na pokračování v MotoGP vidí poměrně vysoko, na 90 procent. Potvrdil to i pro iDNES.cz a říká, že ústupky, které obě strany požadují, lze snadno odsouhlasit. Z jeho strany jde nejspíš o záruky, že dosáhne na lepší materiál. K dohodě prý může dojít i za pár hodin.

Zároveň však dobře zná svět MotoGP, kde rozhodují především peníze. Tuší, že Zarco může jeho flek přeplatit, nabídnout šéfům štědrou sumu za své závodění, což je u privátních týmů běžná praxe.

Johann Zarco z týmu Red Bull KTM Factory Racing jede kvalifikaci na MotoGP v Brně.

Platí Abraham i jeho kolega Rabat. S nadsázkou Čech popisuje, že pokud Zarco hodí na stůl pět milionů eur, bude současné handrkování rychle vyřešené. „I kdyby mi měli platit pokuty za nedodržení smlouvy, pořád se jim to vyplatí,“ uvědomuje si.

Abraham je na křižovatce, chce kráčet po cestě jménem MotoGP, ale zavře-li se, alternativu nemá. O třídu níž nechce, variantou může být například protežovaná série MotoE (motorky s elektrickým pohonem), která je součástí vybraných víkendů mistrovství světa a závodí v ní zvučná jména. „Na nic jiného se teď nezaměřuji,“ říká.