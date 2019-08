Švýcarovy Vánoce s Abrahamem, kterého v Brně zradil stroj

Abrahama zradil stroj, pak měl „binec v hlavě“ Na to, že si mezi sebou něco vyříkávali temperamentní jižané, byla debata před boxem stáje Avintia Racing po závodě třídy MotoGP poměrně klidná. Přesto se sportovní ředitel stáje Ruben Xaus se zástupcem továrny Ducati, na jejímž motocyklu jezdci jeho týmu závodí, bavil velmi intenzivně. „Ani nevím, kdo komu co vyčítá, ale bude to asi trvat dlouho. Ruben, když chce něco říct, má rád rozvinuté věty,“ podotkl český pilot Karel Abraham, jehož motorky se diskuse týkala. Xaus mezitím do svého protějšku cosi hučel a spínal u toho ruce, jako kdyby se modlil. Jediný Čech v královské třídě skončil na domácí trati na 19. místě, předposlední, a byl si jistý, že ho přibrzdil technický problém. Právě kvůli němu člověk z Ducati do boxu dorazil. „Nemůžu říct, co přesně se odehrálo. Přišel ale problém a já jsem rázem jel o vteřinu a půl nebo dvě vteřiny pomaleji,“ uvedl Abraham. Přiznal, že část problému leží i na něm, protože když ho něco rozhodí, zpomalí víc než ostatní jezdci. „Udělá se mi binec v hlavě, zaleknu se. To je špatně. Stojím si ale za tím, že se něco stalo. Ne snad, že bych jinak v klidu jezdil jedenáctý, ale mohlo to být lepší,“ řekl. Závod v Brně začal o více než půl hodiny později, protože část trati byla suchá a část mokrá. „Nepamatuji si, kdy jsem něco takového zažil. Bylo dobře, že start odložili. Buď bychom jeli v pneumatikách na mokro, ale ty by brzo odešly, nebo na sucho, ale to by bylo extrémně nebezpečné. Zahrávali bychom si,“ řekl Abraham.