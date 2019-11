Abraham končí v MotoGP, tým mu poslal výpověď. Podraz, říká jezdec

„Včera mi přišel od notáře Avintie e-mail ve španělštině, což byla výpověď kontraktu. Takže příští rok určitě nebudu pokračovat. Strašně mě to mrzí, protože jsem měl rád tým a miluji závodění v MotoGP,“ řekl Abraham na sobotním setkání s fanoušky.

Potvrdily se tak spekulace, že ho o závodní sedačku připraví Francouz Johann Zarco.

Abraham přitom ve světovém šampionátu jezdil od roku 2005, vynechal jen sezonu 2016, kdy si odskočil do superbikového mistrovství, osm let navíc závodil v elitní třídě MotoGP.

Ještě ve čtvrtek v rozhovoru pro MF DNES říkal, že věří tomu, že bude pokračovat. Že ho tým ujišťoval, že s nikým jiným smlouvu nepodepsal. O den později, ale bylo všechno jinak.

„Pořád tomu nerozumím, protože máme podepsaný kontrakt. Já ho zcela na sto procent neporušil. Oni tam nějaký důvod uvádějí, ale já ho neberu. Budeme to s nimi řešit dál, ale i kdyby vzali zpátečku, příští sezonu u nich nepojedu. Kdo by chtěl pokračovat v týmu, který vám udělal něco podobného,“ přiznal Abraham.

Ten o své budoucnosti jasno nemá. V MotoGP jsou už místa obsazená, do superbiků ani do nižší třídy Moto2 se mu nechce. Prý si teď potřebuje odpočinout, uklidnit se. Mluví o konci kariéry, zároveň ovšem zcela nevyloučil, že „za pár měsíců, za pár let zase dostane chuť závodit.“

Naštval ho především manažer, který s ním nejednal férově. „Věděl jsem, že v MotoGP nemohu lidem věřit, tak to tam prostě chodí. Ale on u mě nadosmrti skončil. Beru to jako obrovský podraz. Takové věci se mají řešit v polovině. A nebo kdyby aspoň se mnou jednal na férovku, z očí do očí,“ říká Abraham.