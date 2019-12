Doping nastínil cestičku. Abrahamovi se rýsuje nová šance v MotoGP

Ital Iannone má zastavenou činnost kvůli pozitivnímu testu na anabolický steroid a čeká na výsledky přezkoumání kontrolního vzorku B. Jedním z těch, kteří by ho v případě potvrzení dopingu a následného distance mohli nahradit, je právě Abraham. Konkrétně zatím jde o únorové oficiální testování MotoGP v malajském Sepangu.

„Určitě bych takovou nabídku zvážil, ale to je zatím tak všechno, co k tomu lze říct,“ řekl během vánočních svátků brněnský rodák, jehož kariéra čítá patnáct sezon v mistrovství světa a z toho osm let v MotoGP. Z ní mu v listopadu vypověděl smlouvu tým Avintia Racing a zklamaný Abraham následně oznámil svůj úmysl ukončit kariéru. Nové okolnosti by to ale mohly změnit.

S tím, že jeden z elitních jezdců v seriálu bude mít pozitivní test, totiž nikdo nepočítal.

„Zatím je to těžké. Aprilia sama neví, co bude. Podali mi nějaké informace, neposlali mě k šípku, neodmítli tu možnost. Zatím je ale brzo a až podle výsledku kontroly vzorku B se začne řešit co a jak dál,“ popsal dění Abraham.

O návrat do závodního kolotoče zjevně stojí, testování tovární motorky by před ním mohlo otevřít nové možnosti. Aprilia už však jednoho testovacího jezdce má - je jím neméně zkušený Brit Bradley Smith. Na divokou kartu Smith v roce 2019 absolvoval čtyři Grand Prix.

„Nevím, co by se dělo, kdyby byl Iannone skutečně mimo hru. Jestli by mi řekli, ať jdu jezdit místo něho, nebo bych šel testovat a závodit by začal Smith. Záleží na podmínkách, Aprilia si jich může říct milion. Určitě by to ale bylo hodně zajímavé,“ připustil Abraham.

Oficiální test v Sepangu je jednou z klíčových zkoušek pro všechny týmy MotoGP před začátkem nové sezony. Následuje už pak jen finální test v Kataru a na začátku března start mistrovství světa.

„Pro stálé jezdce je to o tom, aby trénovali, vyzkoušeli si motorky, sehráli se s novými členy týmu, aby všichni byli připravení. Testovací jezdci tam dostávají materiál ve stadiu vývoje. Zkouší se díly jeden po druhém, nastavení, elektronika... Všechno, na co si člověk vzpomene. Je to velmi náročná a zodpovědná práce. Na základě tohoto zkoušení se pak týmy rozhodují, co dál zvolí a jakou cestou (ohledně materiálu) se vydají,“ vyložil Abraham.