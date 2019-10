Nezmar Macháček se vrátí na Dakar. Angažoval ho tým Buggyra

Příští ročník Rallye Dakar se uskuteční od 5. do 17. ledna, poprvé se pojede v Saúdské Arábii.

„Přirovnal bych to k angažmá Gerda Körbera v roce 2001. Měli jsme nové auto a věděli, že pokud chceme jít rychle kupředu, potřebujeme zkušeného jezdce, který umí potlačit své ego. A vedle něj vyroste další jezdec, což se v případě David Vršeckého stalo,“ uvedl v tiskové zprávě šéf týmu Martin Koloc s odkazem na podobnou zkušenost z mistrovství Evropy tahačů.

Buggyra, která doposud na Dakar nasazovala jen kamiony, se rozhodla výrazně zaměřit na buggyny. Ve Španělsku, kam se offroadová část týmu přesouvá, postavila nový speciál Can-Am Buggyra MK50 XRS.

„Ne, že bychom se nějak bránili zisku beduína (cena pro vítěze), ale stojíme rovnýma nohama na zemi. Side by Side představuje rychle bobtnající kategorii, kde se konkurence každým dnem navyšuje. Vzhledem k tomu, že pracujeme s výhledem na několik let dopředu, bude pro nás důležité především dojet a získat co nejvíce dat. A také subjektivních názorů jezdce Josefova kalibru,“ řekl Koloc.

Vedení českého týmu zároveň potvrdilo, že za volantem kamionu Tatru u Buggyry nebude pokračovat Martin Kolomý. „Po dlouhých jednáních a vyhodnocování jsme se nakonec rozhodli spolupráci s Martinem neprodloužit. Uzavřeli jsme jednu kapitolu, teď se musíme věnovat našim aktuálním projektům,“ uvedl Koloc. Jediný týmový kamion by měl příští rok pilotovat Martin Šoltys.