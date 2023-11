Auto od Toyoty, nový motor, značné ambice. Ouředníček se vrací na Dakar

Osminásobný účastník nejslavnější pouštní rallye, který v roce 2019 slavil 17. místo a jako navigátor Miroslava Zapletala byl v roce 2009 dokonce sedmý, dostane k dispozici typově a koncepčně stejný závodní speciál, s kterým Katařan Násir Attíja ovládl poslední ročník Dakaru.

„Auto je úžasné, jeho možnosti nás hodně překvapily. Vlastně ani ještě neznáme jeho limity,“ popisoval Ouředníček na páteční tiskové konferenci.

Do vozu nedostane turbomotor, který má výhodu mírně vyššího výkonu a lepšího kroutícího momentu, ale s atmosferickým osmiválcem má větší jistotu nejen za volantem.

„Do auta jsme dostali zbrusu nový motor, zatím jsem s ním jel maximálně na tři tisíce otáček, není úplně zajetý. Ale budu s ním jezdit hned zítra a ještě budeme auto ladit v Barceloně. Nový motor je určitě výhoda, vyzkoušený osmiválec je navíc proslulý svou spolehlivostí,“ popisoval čtyřiapadesátiletý brněnský závodník.

Letos zvládl Ouředníček, kterého bude opět navigovat David Křípal, odjet ve druhé polovině roku jediný zkušební závod. Na červencové Baja Aragón ve Španělsku byl jedenadvacátý v absolutním pořadí. Přesto si na Dakar věří. „Je to extrémně dlouhý závod, stát se toho může hodně a vyhrávají většinou zkušení piloti, mladíci doplácejí na chyby. A já už se snad mohu mezi ty zkušené řadit,“ smál se Ouředníček.

Primárním cílem je pro něj dojet do cíle, sekundárním umístění v nejlepší desítce. „Sen by byla pětice nejlepších, ale tam už by to mohlo být dost o náhodě,“ přemýšlí. „Určitě se ale budeme snažit držet našeho hesla never give up. Nikdy se nevzdáme,“ dodal.

„Vážím si důvěry Toyoty, je to pro mě obrovská zodpovědnost, ale ředitel české Toyoty Martin Peleška mi klade na srdce: Nemusíte to vyhrát. Je to dlouhodobý projekt. Takže chceme najezdit kilometry, poznávat auto, sbírat zkušenosti a pomáhat ostatním,“ pokračoval Ouředníček.

Šanci pomáhat možná skutečně dostane, protože vozy Toyoty tvoří ohromný supertým o téměř dvaceti speciálech. Jedničkou jsou samozřejmě závodníci oficiálního továrního, tedy mezinárodního týmu. Ale vedle nich se ukáží jezdci Toyoty Gazoo Racing Czech, Gazoo Racing Argentina, Gazoo Racing Jižní Afrika a dalších zemí. S podobnými vozy si mohou vzájemně převážet a poskytovat náhradní díly.

„Kdo pojede vpředu, bude mít lehčí auto, protože Toyoty vzadu povezou víc dílů. Aby je případně mohly poskytnout těm nejlepším. Uvidíme, kam se zařadíme,“ přidal se navigátor David Křípal.

Vůz týmu Toyota Gazoo Racing

O tom, na jaké pozici se budou v poli jezdců pohybovat, rozhodne úvodní dvacetikilometrový prolog, kde si vybojují nasazení pro první etapu. Je to extrémně důležité, protože ti vzadu se budou muset poprat nejen s prachem od kol rychlejších, ale také s rozbitou tratí třeba i po kamionech. A Ouředníček začne až 248. v pořadí.

„Potom už by se nám posouvalo dopředu špatně,“ přemýšlí Ouředníček. „Startovní číslo je pro závodníky citlivá věc, určuje také pozici, kde vás pořadatel vidí. Takže pro nás to není dobré, je to hodně vzadu, ale nakonec jsme si řekli, že to je pouze číslo.“

„Mně se naopak líbí,“ nesouhlasí ředitel české Toyoty Martin Peleška. „Je to skvělé číslo. Osmička je z hlediska symboliky v Japonsku šťastné číslo. I proto se naše společnost nejmenuje podle svého zakladatele Toyoda, ale Toyota. Protože Toyoda se píše v Japonsku devíti znaky, zatímco Toyota osmi.“

V trochu nevděčné roli navigátora se vedle Ouředníčka tradičně představí již zmiňovaný David Křípal. Ten se nejvíce obává přejezdů mezi etapami. „Jsou nesmírně náročné - v Saúdské Arábii je to osm set kilometrů po naprosté rovině. A co tady známe jako rovinu, není žádná rovina proti Saudské Arábii. Je to nekonečná monotónní jízda. Navíc musíte často jet pomalu, dodržovat místní předpisy a pokuty jsou obrovské.“

Svůj nový vůz předvedli čeští závodníci veřejnosti přímo v pražském showroomu automobilky Toyota. Vjet s obřím terénním vozem pro Dakar do haly nebylo vůbec snadné.

„Nevěřil bych, jak těžké je dostat dakarské auto dovnitř do budovy. S rejdem jaký má, s jeho zpátečkou a se vším okolo to je hodně složitá operace,“ usmíval se Martin Peleška, který na tiskovou konferenci přišel oblečený tak, aby zapadl. Až si ho novináři pletli s členy závodního týmu. „Nebylo to snadné a jsem hodně rád, že tento projekt vyšel a vyrazíme společně na Dakar.“