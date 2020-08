Můj anděl strážný je borec, říká dakarský závodník Tomáš Ouředníček

Ve své kategorii Tomáš Ouředníček skončil bronzový, celkově byl sedmý. Časem se stal nejúspěšnějším českým navigátorem cross-country rallye a patří i mezi naše nejlepší piloty. Jeho mottem je „Nikdy to nevzdám“. Tohle heslo skutečně potřebuje k přežití, při jedné havárii se už devětkrát otočil ve vzduchu.



Jste považován za nejlepšího českého navigátora cross-country rallye. Co myslíte, mohla bych se naučit navigovat, když jsem schopná se ztratit i v lese, kam celý život chodím na houby?

To víte, že byste se to naučila. Kdyby vám to někdo vysvětlil. Z toho lesa jste se taky dostala, ne?