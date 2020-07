Škoda na start Dakaru. Blázniví motorkáři šturmují s přípravami stotřicítky

Bývalý motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw se chce po třech letech vrátit na start Rallye Dakar. Motorku však vymění za čtyři kola, nad těmi poháněnými zadními bude usazený motor. Se Škodou 130 LR chce vyrazit v nové kategorii Classic, kterou pořadatelé pro příští rok premiérově vyhlásili. Poprvé v historii by se tak na start slavné soutěže měl postavit automobil vyrobený v Mladé Boleslavi. Dosud se na trati slavné rallye objevovaly škodovky jako doprovodná vozidla jednotlivých týmů, v uplynulých ročnících to byl model Kodiaq.



Škoda 742 Stopětka, stodvacítka, stotřicítka... 742 je souhrnné označení modelu, který vyráběla automobilka AZNP v letech 1976–1990. „Obchodní označení vozů je Škoda 105, Škoda 120, Škoda 125, Škoda 130 – liší se především motorem a úrovní výbavy. Odvozeným typem je Škoda 746, vyráběná v letech 1987–90 pod obchodním označením Škoda 135, Škoda 136,“ píše Wikipedie. Historii slavného modelu, kterého se vyrobily více než dva miliony kusů, čtěte zde.

„Na motorku už se neposadím, ale závodník jsem tělem a duší,“ řekl Klymčiw na oficiálním představení projektu. Možnost, že by se mohl se starou škodovkou představit na Dakaru, jej napadl začátkem července. Oslovil tedy Jiřího Moskala, který rallye absolvoval několikrát s kamionem Liaz, a bývalého šéfa týmu Škoda Motorsport Jiřího Kotka a přípravy se rozběhly naplno. „Během týdne bylo rozhodnuto, že do toho půjdeme,“ popsal.



Kotek s Janem Vostrým tak nyní staví vůz, který by měl být na konci prázdnin hotový. Pak začne testování. „Teď už jsem ve stavu jako na Dakaru. Budím se ve čtyři ráno a chodím spát pozdě. Jsme ale přihlášeni a jsem přesvědčen, že se 4. prosince nalodíme a 3. ledna odstartujeme,“ řekl Klymčiw.

Patron projektu a motoristická legenda Rallye Dakar Jiří Moskal připomíná, že liazky, které Čechoslováky na nejslavnější rallye před 35 lety představily světu, kdysi málem odstartovaly na Dakar pod značkou Škoda. „Bylo to rozhodnutí tehdejšího generálního ředitele, že na Dakar nepojedeme pod značkou Škoda, ale jako Liaz. Do té doby jsme stále vyráběli pod značkou Škoda Liaz,“ popisuje.

„Je to necelých pět měsíců do nalodění. Ale všechno se dá stihnout, den má 24 hodin. Tu škodovku dostaneme do cíle a pokusím se o co nejlepší výsledek, aby to bylo důstojné,“ ujišťuje.



Navigovat bude Petr Vlček, který čtyřikrát Dakar dojel na motorce. „Říká se, že motorkáři dokážou najít cestu a techniku pošetřit, v tom mají výhodu oproti autařům,“ dodává Klymčiw. Auto chtějí otestovat na písku v Řecku, Maroku a na Slovensku, na šotolině chtějí trénovat v Německu.

Projekt Klymčiw zatím není finančně zajištěn. I proto chystá prostřednictvím crowdfundingové kampaně na internetu oslovit fanoušky, aby se na jeho zajištění podíleli. V ideálním případě by rád získal 700 až 800 tisíc korun, což jsou náklady na stavbu auta.

Škoda 130 LR Pro rally i jako dálniční stíhač Provedení představené v roce 1984 se od sériových verzí liší řešením zadní úhlové nápravy, která je tvořena trojúhelníkovými rameny uchycenými přímo v karoserii. LR má soutěžní ochranný rám, jinak naladěný motor a jiné převody. Čtyřválec 1289 cm³ OHV má osmikanálovou hlavu, je osazen dvěma dvojitými karburátory Weber. Díky tomu dosahoval výkonu až 95 kW a 175 Nm. Osmisetkilový speciál díky tomu měl maximální rychlost přes 160 km/h a zrychlení z nuly na 100 km/h za 8 sekund. 130 LR vzniklo podle požadavků homologace 200 kusů nejen v rámci AZNP, ale podle tovární dokumentace je stavěly i soutěžní týmy jiných organizací. Encyklopedie Wikipedie uvádí, že Škody 130 LR byly vyráběny i v civilní verzi určené pro ministerstvo vnitra jako stíhací vůz na dálnici.

„Chceme, aby v tom lidi jeli s námi. Jsem patriot, jsem hrdý na to, že jsem Čech. Věřím, že se to podaří. Máme u nás skvělé lidi, zlaté ručičky, výborné nápady a dobré srdce,“ říká Klymčiw. „Myslím, že tím skvěle pobavím lidi,“ komentuje pro iDNES.cz.

Kategorie veteránů nepojede stejnou trasu jako hlavní pole. Ostrých kilometrů bude méně a nejvíce náročným místům se klasici vyhnou. „Touto technikou se například nedá projekt extrémně těžký písek,“ vysvětluje Klymčiw. „Ale najedeme nakonec stejné kilometry jako ostatní, těžká místa jen objedeme.“

Organizátoři pustí na start jen vozy, které měly homologaci pro mistrovství světa rally. „Nebo to může být speciál, který do roku 2000 na start Dakaru nastoupil,“ dodává závodník. Kategorie Classic je rozdělená do několika tříd, v té nejstarší jsou auta do roku 1986, nejmladší „veterán“ může byt z roku 2000.