Pod koly kamionu. Jak Ouředníček na Dakaru vyvázl z hrozivé nehody

Video z místa nehody ukazuje Ouředníčka, jak se svým autem uvolňuje stopu rychleji jedoucímu kamionu. Poté ale kamion stopu opustí, Ford Ranger se do ní naopak přední částí vrací a následuje prudký náraz, protože kamion se náhle do vyjeté stopy v poušti zase vrátil.

Gabi Olle (Facebook) VIDEO: Video Facebook Gabi Olle 10. 1. 2020 18:51 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Tomas Ourednicek To se mi líbí Komentáře

Kamion se do Ouředníčkova fordu trefil ze strany navigátora Davida Křípala kousek před jeho dveřmi. Šíleně vyhlížející srážka jako zázrakem dopadla pro českou posádku dobře, z vozu oba její členové vylezli bez zranění a nakonec se jim podařilo „dotlačit“ do cíle i auto, i když až čtyři a půl hodiny za vítězem. Dakar 2020, který je právě v polovině a dnes ho čeká volný den, pro ně tedy (zatím) nekončí.

„Podařilo se nám auto dostat na kola a s pomocí jiného závodního kamionu dojet do cíle - teď zkusíme udělat vše pro to, abychom mohli odstartovat do další etapy,“ vzkázal na sociálních sítích Ouředníček.

V průběžném pořadí mu patří 43. místo a ztráta devět a půl hodiny na vedoucí posádku.

Tomáš Ouředníček (vpravo) a navigátor David Křípal pózují nad svým vozem Ford Ranger před startem Rallye Dakar..

Už ve čtvrtek měli Ouředníček s Křípalem namále, když do cíle 5. etapy dojeli bez paliva v nádrži. „Posledních třicet kilometrů pro mě bylo úplně šílených, protože jsem se snažil jet na výpary. To jsme zrovna překonávali poměrně velké výjezdy v dunách. Snažil jsem se jet po pevném podkladu mimo vyjeté koleje, abych zbytečně nepálil benzin, a modlil jsem se, abychom vydrželi,“ přiblížil Ouředníček kritické momenty.

Do cíle se nakonec dostal v pořádku, ale zhruba jeden kilometr za časovou kontrolou se jeho vůz zastavil. „Na benzinku nás dotáhl Martin Šoltys s Tatrou. To byly takové nervy, že skončíme na Rallye Dakar kvůli prázdné nádrži, že už to nechci zažít,“ ulevil si jezdec.

To ještě nevěděl, co ho čeká o den později.