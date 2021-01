Ouředníček přesedlal do Krásky. Díky požehnání vím, že jsem v dobrých rukou, říká

„Vždycky se nám vyplatilo mít to nahoře domluvené. Už jsme měli tolik obrovského štěstí, že vím, že to takhle funguje. Pan děkan mi dodává především obrovský klid,“ líčí brněnský jezdec.

Na Dakar, který v saúdskoarabské Džiddě začal prologem dnes, se vydává už poosmé.

Je to hodně osobní, co vám pan děkan vypráví, nebo se o to můžete podělit?

Jde o standardní požehnání na cestu a pro řidiče, nic speciálního. Mám k panu děkanovi obrovskou důvěru a v době hektických příprav a dakarského blázince je on tím středobodem, o který se opírám. Díky jeho požehnání vím, že jsem udělal všechno, co jsem chtěl a co jsem potřeboval. Vím, že jsem v dobrých rukou. Cítím se pak jistější a bezpečnější.

AŤ SE VÁM DOBŘE JEDE. Požehnání z rukou děkana velkomeziříčské římskokatolické farnosti Pavla Šenkyříka patří k tradičním rituálům, které Tomáš Ouředníček (vpravo) s navigátorem Davidem Křípalem před odjezdem na Rallye Dakar absolvují.

Zmínil jste, že se vám toto požehnání už vícekrát vyplatilo.

Zažili jsme obrovskou nehodu v Maroku, loni nás na Dakaru přejel kamion. Vždycky jsme byli vteřiny od nějaké hrůzy nebo přímo tragédie. Nám se ale i tyto věci podařilo přežít bez úhony. Díky tomu mám důkaz, že požehnání funguje. Andělíček strážníček nás hlídá.

Pomůže vám tedy někdo, kdo s vámi pak v autě nesedí?

Jsem věřící. V okamžiku, kdy to mám takhle nastavené, tak svoje vnitřní důkazy o „úspěšnosti“ našeho setkání s panem děkanem vnímám velmi silně. Tohle se těžko vyjadřuje konkrétními slovy.

„Omezení maximální rychlosti na 180 kilometrů v hodině nám dává šanci dotáhnout se do špičky, což je super.“ Tomáš Ouředníček účastník Rallye Dakar

Vyhledáváte pravidelně děkana Šenkyříka?

Poštěstilo se nám, že pan děkan je naším velkým fanouškem, takže se s ním před Dakarem potkáváme každý rok. Je to tradice. O to příjemnější to je, že ho baví sledovat naše závody, fascinuje ho Dakar. Měli jsme možnost o tom hodně mluvit. Pak mám pocit, že jsem udělal maximum pro to, abychom rallye bezpečně zdolali.

Rallye Dakar 2021 Příloha iDNES.cz

Držíte si i během Dakaru zpovědníka na telefonu?

Zatím jsem nic takového nepotřeboval. Tak jako každý závodník mám ale i já svoje rituály, jichž se držím.

Jaký letošní Dakar bude?

Jsem si jistý, že velmi náročný. Bohužel se ale trochu ztratí ten pravý dakarský duch dobrodružství a vzájemnosti, protože všichni jsme v rouškách a striktně dodržujeme rozestupy mezi sebou. V Saúdské Arábii se zavírala letiště i přístavy, museli jsme měnit hotel, situace se každou hodinou dramatizovala. Jak se však postavíme na start, věřím, že tohle všechno hodíme za hlavu a sportovní stránka věci bude velmi náročná. Trati jsou jako vždy v Saúdské Arábii rychlé, chybět nebudou technické pasáže. Maximální rychlost bude pro auta omezena na 180 kilometrů v hodině, což nám dá větší šanci dotáhnout se na špičku. Navigačně to bude velmi náročné. Očekávám velkou bitvu.

Brabec jede v kategorii prioritních jezdců Motocyklový jezdec Jan Brabec pojede svůj čtvrtý Dakar znovu na motocyklu KTM, poprvé jako „soukromník“ a poprvé je zařazen mezi tzv. prioritní jezdce kategorie Elite. To pro závodníka z jihomoravské Nosislavi znamená některá omezení; především jde o limit šesti pneumatik na celou Rallye Dakar. „Určitě to bude chtít jet i hlavou. Nepočínat si tak, abych hned první den sedral jednu gumu, protože by mi pak v dalším průběhu chyběla,“ uvědomuje si Brabec. Z českých borců jsou ve stejné kategorii (pořadatelé vybírali na základě předchozích umístění) zařazeni ještě Milan Engel a Martin Michek. Kromě počtu pneumatik se jich týká například i povolení jedné výměny pístu bez penalizace.

Vy do ní jdete s novým autem, po letech na fordu pojede na toyotě.

Tahle změna se odehrála na podzim, byla náhlá a auto nemám vůbec vyzkoušené. Jenom jsem s ním stačil doma ujet pár kilometrů, na všechno ostatní nám zbyly dva dny před startem přímo v Džiddě a v jejím okolí.

Bude to handicap?

Nemyslím si. Motoricky to bude mega zajímavé, to dokážu posoudit z odezvy plynového pedálu. Podvozek se nám v Česku nastavit nepodařilo, ale ty dva dny v Džiddě mezi karanténou a startem by na to měly stačit. Je to otázka pár kilometrů, aby člověk tušil, co se děje. U fordu nás už nemohlo nic překvapit, s toyotou jdeme trochu do neznáma, ale nemám z toho strach.

Fordce jste říkal Bestie. Pojmenoval jste nějak i toyotu?

Pracovní název Kráska se ujal a myslím si, že to tak i zůstane. S Bestií to sice bylo trochu sentimentální loučení, protože k ní jsme měli velký citový vztah, ale toyota je pro nás velká výzva. Přijala nás nad očekávání, což je velmi příjemný stav.

Spoléháte během Dakaru na omezení maximální rychlosti pro celé startovní pole?

Je to sice pod rouškou bezpečnosti, ale my se z toho hodně radujeme, protože pro nás to může být velká výhoda. Omezení maximální rychlosti totiž trochu maže výhodu dvoukolek, čili aut 4 x 2, které mají výrazně nižší hmotnost, větší tlumiče a větší zdvih ramen, tudíž jsou schopny na rychlých pistách dosahovat rychlosti až přes 200 kilometrů v hodině. My na čtyřkolkách jsme na tom byli hodně bití. Proto jsem rád, že by nám omezení rychlosti mohlo dát větší šanci přiblížit se totální špičce.

Kde jste na letošní Dakar trénovali?

Auto jsme zkoušeli jen malinko v okolí Hodonína. Tam jsou takové rozbité písčité cesty. Právě tam jsme zjistili, že nám to stran podvozku moc nevyhovuje, ale nebyl čas se s tím popasovat. Technika musela na loď a přepravit se do Džiddy. Na základní nastavení je čas ještě do začátku sobotního prologu, a to bude to klíčové, co nás čeká.

Technika cestovala napřed, vy jste spolu se všemi ostatními českými a slovenskými účastníky Rallye Dakar cestoval po Vánocích leteckým speciálem. Jaká vládla na palubě nálada?

Jedním slovem příjemná. Bylo strašně zvláštní, že se vůbec poprvé všichni dakarští jezdci sešli v jedné místnosti a v jedné odbavovací hale. Bohužel kolikrát nepoznáte svoje kolegy a kamarády, které už znáte celé roky, protože všichni mají roušky, čepice a týmové stejnokroje, takže z toho plynou takové úsměvné zmatky. Někoho pozdravíte dvakrát, někoho ani jednou.

Kolik vás v letadle sedělo?

Zhruba sto padesát, bylo to včetně mechaniků a novinářů. Je to překvapivě vysoký počet, že? Letadlo bylo vypravené z Bratislavy, kde se nalodili naši přátelé ze Slovenska, my z české strany jsme se přidali v Praze. Ne nadarmo je Česko co do počtu účastníků třetí největší výpravou na Dakaru.