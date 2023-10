Tatra s „čumákem“. Auto ro Dakar pomáhá stavět umělá inteligence

„Používáme výpočty CFD (Computational Flight Dynamics). A to na proudění vzduchu, rozložení vah i tvar karoserie,“ uvedl v tiskové zprávě Martin Koloc, šéf Buggyry. „Snažíme se zachovat DNA Tatry, přestože to bude čumákové auto. Myslíme si, že to bude zásadní výkonnostní posun.“

Pro šéfkonstruktéra stáje Davida Vršeckého přináší AI nový pohled na stavbu závodního vozu.

„Člověk se musí naučit umělou inteligenci správně použít. Důležité je zadání. Naše data jsou specifická a velmi složitá. A jen se správným zadáním může přijít dobrý výsledek,“ zjistil Vršecký a se smíchem dodal: „Není to tak, že bych si jen sednul k počítači a milé AI bych řekl – Navrhni kamion Tatra tak, aby přežil Rallye Dakar.“

Umělou inteligenci prý Vršecký bere spíš jako kamaráda, který mu dokáže poradit. „Něco jako lepší Google. Také závisí na tom, jaká má AI data. Jsou novější online knihovny, ze kterých může čerpat,“ vysvětlil závodník a konstruktér v jedné osobě. „Nějak se ale začít musí. Může nám pomoci poradit s volbou materiálu. Nebo třeba vypočítat spoustu složitých věcí, kterými se nemusíme zdržovat. Ten hlavní nápad musíme mít pořád my. AI nám může ukázat, kam myšlenky směřovat.“

Týmu Tatra Buggyra ZM Racing vedle umělé inteligence pomáhá i software pro virtuální realitu (VR). Konstruktér si díky němu navrhovaný kamion prohlédne s využitím brýlí pro VR. „Grafik nakreslil venkovní obal trucku. Dívat se na kamion v měřítku 1:1 je určitě lepší než 3D model. Ten je trošku iluzorní. Takhle se můžete procházet kolem auta a prolézat ho i v těch úhlech, kde vám ve 3D něco stíní.“

Plán na postavení nového vozu vznikl před dvěma lety. „Stavbu jsme ale odkládali, protože poslední dva roky se stále řešila změna pravidel a homologací Mezinárodní automobilové federace FIA pro Dakar. Konečné znění pravidel bylo známo až letos v létě, takže stavba má zpoždění minimálně půl roku proti nejhorší variantě, kterou jsme měli. Ale s tímto autem pojedeme,“ nepochybuje Koloc; 46. ročník Dakaru startuje 5. ledna a končí 19. ledna. Popáté v historii se pojede na území Saúdské Arábie.