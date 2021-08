Kopecký vyhrál podeváté Barum rally a zajistil si znovu i domácí titul

Kopecký kraluje „Barumce“ nepřetržitě od roku 2015. Druhý skončil Nor Andreas Mikkelsen, jenž se zároveň dostal do čela ME. Dosavadní lídr evropského seriálu Alexej Lukjaňuk z Ruska měl totiž havárii již při tréninku na zlínskou rallye a na startu se vůbec neobjevil. Třetí dojel s odstupem další minuty Filip Mareš.

„Myslím, že si Erik zasloužil vyhrát. Byla to opravdu těžká rallye, podmínky se měnily, někdy jsme jeli na mokru, jindy na suchu,“ řekl Kopecký.

Šestým dílem Sonax MČR bude na začátku října Rallye Pačejov.