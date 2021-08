Skvělé jízdě mladíka Caise chyběl jen vítězný finiš. Barumku nedojel

Jenže nadějný pilot napsal na své oblíbené soutěži pohádku se smutným koncem. Havárie v poslední rychlostní zkoušce jej připravila o zasloužené vítězství.



„Co na to říct,“ poznamenal vítěz Jan Kopecký v cíli závěrečného testu Májová, který měřil přes 25 km. „Je mi hrozně líto, že to Erik rozbil. Od sobotní Pinduly byl nepřemožitelný. Zasloužil si vyhrát.“

To samé cítili fanoušci i celý Caisův tým. Jakmile jeho členové zahlédli televizní záběry z helikoptéry, na níž šlo vidět Ford Fiesta R5 MkII ležící na boku, ovládlo je obrovské zklamání. Triumf byl tak blízko...

„To snad není možné,“ smutně se neslo zázemím týmu Orsák Rallysport. Hořký konec ale nic nemění na tom, jakou parádní jízdu Cais předvedl. Před startem naznačoval, že by chtěl dojet do sedmého místa, ovšem na trati to vypadalo výrazně lépe. Od úvodní městské zkoušky zasadil pekelné tempo, kterému stačilo jen favorizované duo Kopecký, Mikkelsen.

„Většinou vím, co říct, ale tady mi nějak docházela slova,“ poznamenal Cais během nedělní etapy. „Ale dokud nebudeme v cíli, máme jenom dobré časy v erzetách,“ uvědomoval si.

Cais začal drtit konkurenci na rychlostní zkoušce Pindula, která uzavírala sobotní program. Spousta českých i zahraničních pilotů následně prohlásila, že to byl nejtěžší test, který kdy jeli. Ovšem mladík z Fryštáku, kterého naviguje Jindřiška Žáková, tady doslova letěl. Kopeckému „nadělil“ 7,9 vteřiny, Mikkelsenovi 12,5 a posunul se do průběžného vedení.

„Pro mě to nebyla nejtěžší, ale daleko víc jedna z nejkrásnějších zkoušek. Zlínští fanoušci tady nachystali malé Monte Carlo. Byly tam světlice, ohňostroje,“ popisoval Cais. „Něco neuvěřitelného.“

Ve stejném tempu pokračoval také v neděli. Kopecký se snažil, ale Cais byl dlouho v parádní formě. Tedy až do závěrečného testu, před nímž vedl o dvacet vteřin. Jako by na něj trošku dolehlo to, že senzační triumf, o kterém sní každý závodník nejenom ze Zlínska, je tak blízko...

„Erik předvedl fantastický výkon, a to už mu nikdo neodpáře,“ ocenil soupeře Filip Mareš, který se díky Caisově nehodě posunul na třetí místo.