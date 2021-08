První etapu zlínské Barum rallye vyhrál překvapivě Cais, Kopecký je druhý

Dvaadvacetiletý Cais, jenž prioritně startuje v ME, se do čela dostal až v poslední dnešní noční erzetě, kdy porazil Kopeckého o osm sekund. „Byla to nejlepší zkouška, co jsem kdy zajel. Tolik pyrotechniky není ani na Nový rok. Díky všem skvělým fanouškům,“ radoval se Cais v cíli legendárního zlínského testu Pindula.

Kopecký kraluje Barumce nepřetržitě od roku 2015, letos však ohlásil, že se chce soustředit zejména na hodnocení českého šampionátu. „V těch podmínkách musíte jít do rizika, abyste něco najeli. Já riskovat nechci. Ale před 20 lety bych to také udělal. Zítra je ještě dlouhý den a my se pokusíme vyhrát,“ řekl Kopecký.

Čtvrtý je Václav Pech, který startuje s vozem kategorie WRC mimo oficiální klasifikaci a jeho výsledky se započítávají jen do domácího mistrovství. Úřadující domácí šampion dnes vyrážel na trať s téměř dvouhodinovým odstupem za čelem závodu. Momentálně za Caisem zaostává o půl minuty.

V neděli vyvrcholí jubilejní 50. ročník rallye závěrečnými šesti rychlostními zkouškami.