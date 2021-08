Erik si zasloužil vyhrát. Multišampion Kopecký ocenil úhlavního soka

„Potvrdilo se, jak je rally zrádná a že člověk nesmí podcenit vůbec nic. Závod končí až na cílové rampě,“ připomněl Kopecký, který si zároveň s předstihem zajistil svůj osmý domácí titul.



Dokážete se vcítit do toho, co se stalo Eriku Caisovi?

Mám to taky za sebou, bylo to na Azorech. Shodou okolností u toho byl Andreas (Mikkelsen, který letos dojel ve Zlíně druhý). Měl technický problém a pořadatelé řekli, že nám dají víc minut za ním, abychom ho nedojeli. Bohužel on potom někde zastavil a myslel si, že máme nějaký problém, tak se rozjel přímo před nás. Po třech kilometrech v prachu jsem ztratil první místo. Neviděl jsem a šel na bok. Pocity to nejsou hezké, ale člověk se musí poučit a nesmí tomu podlehnout.

Co jste cítil, když jste se dozvěděl o Caisově odstoupení a tím pádem o své výhře?

Je to těžké to popsat, když to člověk nezažije. Bylo mi to líto za Erika, na druhou stranu to jsou to závody. Je to sport jako každý jiný. Jsou tu vítězové i poražení, Erik asi porazil sám sebe. Udělal chybu.

Po celou sobotu jste se přetahoval s Caisem a Mikkelsenem. Jak vás tento trojboj bavil?

Vedli jsme až do poslední Pinduly a mrzelo mě, že tam jsme první místo ztratili. Pak jsme na Erika regulérně neměli. Zasloužil si vyhrát. Náš souboj byl to fajn. Když je člověk blízko soupeřů a bojuje s nimi, je to asi ten nejlepší pocit.

Jaká pro vás byla letošní Barumka?

Velice zrádná. Jedna z nejtěžších, jakou jsem kdy jel. A to kvůli podmínkám, které panovaly. Mluvím o počasí a náročnosti trati jako takové. Místy už byla extrémně rozbitá, to v minulých ročnících nebylo.

Mnozí závodníci, hlavně ti zahraniční, označili druhý průjezd Pindulou za nejtěžší zkoušku v jejich kariéře. Souhlasíte?

Můžu to potvrdit. Byla i pro mě, který jezdí dlouho. To jsem ještě neviděl. Místy už snad ani nebyl asfalt, ale rozbitý asfalt, bláto, šotolina.

V minulých letech jste slavil jako člen továrního týmu Škoda Motorsport, nyní jste uspěl v soukromé stáji Agrotec Škoda Rally Team. Kam zařadíte letošní vítězství?

Velká změna je v tom, že mám nového spolujezdce. Honzovi (Hlouškovi) patří dík, že odvedl špičkovou práci. Zatím jsem nad tím nepřemýšlel. Je to prostě vítězství na jubilejní Barumce.

Zároveň jste si zajistil svůj osmý český titul. Co pro vás znamená?

Mysleli jsme na něj celou dobu, protože protože máme zodpovědnost vůči našim partnerům. Tento tým vznikl během pár měsíců téměř z nuly. Neměli vůbec nic, jenom auto. Díky nim jsme vůbec začali projekt pro mistrovství republiky. Ne že bychom jim slíbili titul, ale řekli jsme, že se o něj pokusíme.

Ovšem všichni ho od vás čekali.

Může se očekávat cokoliv, ale realita může být jiná. Celý tým pro to dělal maximum. Je to fajn.