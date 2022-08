Evropský autokros se vrací do Přerova, na startu bude i jediný Čech z F1 Enge

„Stejně jako vždy akci chystáme tak, aby byla pro jezdce připravena kvalitní trať a pro diváky zábava. Jdeme svou cestou, musí to být show a lidi se musí bavit. V loňském roce jsme připravili koncert skupiny Argema, letos je to účast Tomáše Engeho nebo letecká show Martina Šonky. Doprovodný program je nabitý,“ řekl hlavní organizátor Jakub Vymazal.

Enge má za sebou starty v řadě motoristických disciplínách. Vedle formule 1 závodil například i americké IndyCar, několikrát absolvoval slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, představil se v klasické rallye a v roce 2021 startoval i na Rallye Dakar. S autokrosem ale žádné zkušenosti nemá. „Doufám, že to bude krásné svezení. Už jsem si vyzkoušel auto i trať, odjel jsem ale jen pár kol,“ řekl Enge.

Pětačtyřicetiletý jezdec je ve svých predikcích před závodem opatrný. „Každá disciplína má svoji mentalitu a musíte ji pochopit. Vždy jde o to, abyste jeli na každém metru trati maximálně rychle, ale vždy potřebujete zkušenosti ze závodů. Bez nic to nejde. Proto jsem opatrný,“ podotkl Enge, jenž by se rád prosadil mezi deset nejlepších a v neděli se představil ve finálové jízdě. „Což by byl velký úspěch. Ostatní ale mají proti mně letité zkušenosti, takže pokora je na místě,“ uvedl.

Když mu pořadatelé nabídli, zda se nechce do ME zapojit, neváhal. „Je to trošku jiná disciplína, než na kterou jsem zvyklý. Ale na druhou stranu jsem jel Dakar v buggyně a teď jsem dostal možnost jet s autem, které má 700 kilo a 700 koní. To je taková formule 1 s náhonem všech čtyř kol na šotolině. Proto jsem rád tuhle výzvu přijal,“ řekl Enge. Váží si možnosti závodit s jezdci, jako je Jaroslav Hošek. „Je tam už 250 let a pořád nahání mladé kluky,“ pousmál se při zmínce o sedmasedmdesátileté autokrosové legendě.