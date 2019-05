Úspěšný vstup do ME. Lacko začal v Misanu druhým místem a vévodí pořadí

Lacko má k dispozici nový speciál VK50 a hned od začátku s ním dosahuje velmi dobrých výsledků. V kvalifikaci byl druhý za Hahnem a stejný průběh měla i první bodovaná jízda. Lacko byl druhý od startu do cíle.

„Na startu jsme se s Jochenem přetahovali o první pozici, ale nakonec souboj o vedení ustál. Snažil jsem se z auta vytáhnout, co šlo, a stačilo to na druhou pozici,“ řekl spokojený Lacko.

Do druhého závodu, který je méně bodovaný, odstartoval ze čtvrté řady a nakonec si vyjel čtvrté místo.

„Na startu tam byl velký boj, ale podařilo se mi procpat dopředu. S Jochenem jsme si tam pak dvakrát vyměnili pozice, on ale následně dostal penalizaci za traťové limity a propadl se. Ke konci závodu jsem se stále víc a víc přibližoval pódiu. Možná kdyby se jelo ještě o kolo víc, tak by to klaplo,“ uvedl Lacko.

V Misanu se dařilo i druhému jezdci roudnického týmu Britovi Oliveru Janesovi, který se dvakrát dostal do elitní desítky a průběžně je se čtyřmi body devátý.