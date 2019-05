Krotíme vzteklinu. Buggyra má nový, dravý tahač, teď ho musí ovládnout

„Děláme všechno, abychom dokázali porážet Jochena Hahna, který absolutně vybočoval ze špičky. Zajímá nás jen titul, nejezdíme pro druhé místo,“ hlásí manažer stáje Jan Kalivoda před víkendovým startem mistrovství Evropy v italském Misanu.

Nový speciál nese označení VK50 na počest designéra Václava Krále, který stál v roce 1969 u založení značky Buggyra. „Chtěli jsme vzdát hold panu Královi, který toho udělal tolik pro československý a český motosport, a připomenout, co za dnešní značkou stojí,“ ozřejmil Kalivoda.

Šampion z roku 2017 Adam Lacko loňskou sezonu postříbřil, zlatému Němci on ani nikdo jiný nestačil.

„Už loni jsme věděli, že pokud chceme v šampionátu konkurovat, musíme něco změnit. Na stávajícím autě jsme se dostali na limit. Hahn nám byl schopný na suchu dát vteřinu v měřeném tréninku, což je sakra hodně,“ uvědomuje si Kalivoda. VK50 je nadějí, jak ukázalo už testování. „Zajížděli jsme naše historicky nejlepší časy, to nás potěšilo. Samozřejmě, že je to nové auto a má své mušky. Teď už to bude o tom, jak se s tím budeme prát dále.“

Stavba nového stroje stála spoustu času i kupu peněz.

„V železe nás vyšel na deset až patnáct milionů korun. Ale vyčíslit jeho celkovou hodnotu neumím. Jsou za tím vývojové práce, které běží několik let, to je takřka neměřitelné. Jde o hodiny a hodiny dřiny, zkoušení, testování komponentů u nás i v cizině,“ líčí Kalivoda. „Ladíte detaily, jinak ty nejlepší neporazíme. Kluci řeší z mého pohledu nějakou blbinu, jenže ono to pak má neuvěřitelný efekt.“

Mistrovství Evropy tahačů Kalendář

25.–26. května Misano

22.–23. června Hungaroring

6.–7. července Slovakia Ring

20.–21. července Nürburgring

31. srpna – 1. září Most

14.–15. září Zolder

28.–29. září Le Mans

5.–6. října Jarama Piloti

Buggyra – Lacko, Janes

Iveco – Hahn, Kursim, Halmová, Reinert

MAN – Anderson, Albacete, Lenz, Gibbon, J. E. Rodrigues, E. Rodrigues, J. Rodrigues, Recuenco

Mercedes – Kiss, Orsini, Citignola

Otcem vozu VK50 je šéfkonstruktér David Vršecký, dvojnásobný evropský šampion v tahačích.

„Na první pohled moc změn vidět není, ale pod lamináty je až 87 procent dílů nových a modifikovaných,“ představuje Vršecký výsledek více než dvouletého projektu. „Jak jsme se do toho ponořili hlouběji, vždy jsme objevili skulinku, kterou jsme chtěli využít a auto posunout ještě dál. Proto se nasazení vozu oddalovalo.“

Práce to byla téměř hodinářská. „Jsem rád, že co fungovalo ve virtuální a poté v laboratorní podobě, se osvědčilo i na okruhu. Museli jsme zkombinovat vývojové prvky ze Spojených arabských emirátů včetně výkresů s produkcí v Čechách, což bylo časově náročné.“

Ale vyplatilo se. „Čekal jsem horší začátek, protože staré auto jsme měli vymazlené do posledního detailu. Teď je to taková vzteklina; je fakt rychlá, ale nikdo neví, kam jede. Musíme ji zklidnit,“ velí Vršecký. „Jako když se v počítači vymění software. Všechny ikonky jsou jinde, nový program je lepší, chytřejší, ale vy se ho musíte naučit obhospodařovat.“

Hlavní výhoda nového vozu? Dá se co nejlíp nastavit na konkrétní okruh. „Třeba staré auto kluci museli přestavovat na déšť přes noc,“ připomněl Kalivoda. „Teď to bude možné přenastavit i mezi jízdami.“