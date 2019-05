Lacko přidal v Misanu další druhé místo a vede ME tahačů

„První víkend vyšel na jedničku. Byl jsem sice optimistický, ale že budu odjíždět z Misana ve vedení, to jsem nečekal. Auto fungovalo výborně ve všech podmínkách, přitom stále nejsme na jeho hranici. Mám z toho hodně dobrý pocit a těším se na další závody,“ uvedl Lacko, který poprvé startoval s novým speciálem VK50.

Stupně vítězů v Misanu - Adam Lacko stojí vlevo.

Zatímco v sobotu panovaly v Itálii příjemné teploty, dnes se museli jezdci vyrovnat s nepřízní počasí. Od rána pršelo a hlavní závod se jel na mokru. Lacko do něj odstartoval po kvalifikaci z druhého místa, které udržel až do cíle. „Před startem začalo opět silně pršet a na trati byly místy velké kaluže, nebyl to vůbec jednoduchý závod,“ řekl Lacko.

Do druhé dnešní jízdy odstartoval čtyřiatřicetiletý Čech ze čtvrté řady, v závěru se ale dokázal posunout na 4. místo. „Závod jsem si užil. Na startu jsem se probojoval o dvě pozice dopředu, ale po kontaktu s Albacetem ve třetím kole jsem se opět propadl a musel začít stíhací jízdu. Nakonec se mi podařilo dostat ze sedmé pozice na čtvrtou, první trojka už měla velký náskok a nebylo v mých silách je dohnat,“ dodal Lacko.

Na umístění v elitní desítce ze soboty i dnes navázal druhý pilot roudnického týmu Oliver Janes z Velké Británie, jenž je s šesti body průběžně desátý.