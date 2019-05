Výzva pro truckera Lacka: sundat „nedostižného“ Hahna z trůnu

„Neberu to tak, že budu obhajovat druhé místo, chtěl bych bojovat o první. Máme nové auto a já doufám, že to bude velký krok k lepšímu,“ přeje si 34letý rodák z Čeladné na prahu letošní sezony.

Sžít se s novým závodním monstrem bude základ úspěchu. „Vůz odlišně zatáčí, brzdí. Máme zcela modifikovaný celý rám. Určitě je komfortnější kabina. Musím si na to všechno zvykat, ale je to příjemné. Je to úplně jiné auto a musím se s ním naučit pracovat, ale pocity jsou rozhodně hodně pozitivní,“ tvrdil Lacko.

„Vytěžit z něj maximum může chvíli trvat, ale jsem přesvědčený, že to půjde. Proto na první sezonu nahlížíme i tak, že se budeme znovu poznávat a průběžně může vyvstat problém,“ podotkl úřadující vicemistr Evropy.

Sezona startuje už tento víkend v italském Misanu. Vrcholem pro Lacka bude tradičně domácí Czech Truck Prix v Mostě, který se koná na přelomu srpna a září.

„Pauza byla dlouhá, závodění mi chybělo. Teď to začne rychle utíkat, za chvilku je tady podzim a je zase pauza. Člověka svědí ruce, těší se jako malý kluk na Vánoce, až vyjede poprvé se závodním autem na okruh,“ usmívá se Lacko.

Přes zimu pracoval na fyzičce. „Spousta lidí si myslí, že závodníci to mají jednoduché, že si jen sedneme a kroutíme kolečkem. Ono to tak jednoduché ale není. Buggyra má motor přímo pod kabinou, takže máme nonstop vytápění sedaček. Z motoru jde spousta tepla. I když je venku pět stupňů, tak v kabině je 30-35. Při dvaceti stupních už je v ní kolem padesáti, člověk přijede krásně zpocený,“ líčí pilot roudnické stáje.

Při velkých vedrech je prý uvnitř až 70 stupňů Celsia. „Sedíme v tom i sedmkrát denně skoro hodinu. Už vidím člověka, který nemá fyzičku a jde do sauny sedmkrát denně na hodinu. Už kdyby tam jen seděl a nic nedělal, bude z toho hotový,“ vysvětluje Lacko.

I pro letošek bude nejspíš největším Lackovým rivalem Němec Jochen Hahn. „Chtěl bych ho sundat z trůnu! Ale počítat se musí i s Kissem, Reinertem, Albacetem nebo Halmovou. Zase se o to bude prát nějakých pět sedm jezdců. Já doufám, že budeme bojovat o nejvyšší příčky, děláme pro to všechno. Do Misana se hodně těším, první závod může dost napovědět.“