Za penězi i do Ruska. Válkou se nenecháme omezit, tvrdí někteří čeští sportovci

Celé vyjádření šéfa RFA Marhanského Redakce iDNES.cz zveřejňuje kompletní vyjádření Borise Marhanského. Šéf RFA povětšinou nemluvil k věci a na dva ze tří dotazů napoprvé ani neodpověděl. Redakce se ptala na: 1) Proč jste se rozhodli pouštět zápasníky do Ruska? Není to vzhledem k válce na Ukrajině riskantní? 2) Jakým způsobem jste přemýšleli nad politickým dopadem vzhledem k tomu, že většina českých sportovců nechce působit v zemi válečného agresora? 3) Nebojíte se, že to může mít negativní dopad na vaši reputaci? Vyjádření B. Marhanského: „V první řadě je mi líto, že první otázka nesměřuje na náš poslední turnaj v Budapešti, kde nás domácí média označila za jednu z nejlepších akcí, která se v Maďarsku představila. Dali jsme tam šanci ukázat se třeba budoucí hvězdě Jakubovi Baftalskému a mnoha dalším skvělým jménům, které by si zasloužily více mediálního prostoru pro své výkony a ne pro své kauzy. Co se týká toho, proč pouštíme zápasníky do jiných organizací, je to jednoduché. Chceme, aby sbírali zkušenosti a porovnávali se s nejlepšími, aby následně své zkušenosti mohli ukázat u nás. Chceme mít zápasníky, kteří budou ve světových žebříčcích vysoko postavení. Proto nemáme problém spolupracovat s každým, kdo se k nám chová férově, normálně a profesionálně. Ať už je to (polská organizace) KSW, kde se ukáže hned několik našich bojovníků, kteří stále mají platné smlouvy u nás. Je to individuální sport, kde oni reprezentují hlavně sami sebe, podepisují smlouvy za sebe, takže rizika si také musí zvážit sami. My je nikam neposíláme, akorát jim to nezakazujeme. Teď se nám ze Spojených států vrátil Jožko Wittner z PFL, kde nasbíral cenné zkušenosti. Co se týká politiky, do toho se já nechci zapojovat. Každou válku na světě odsuzuju a věřím, že se vyřeší co nejdříve. Nemyslím, že by nám to mohlo pokazit reputaci. Zůstáváme apolitičtí a určitě nebudeme měnit naši filozofii nějakými zákazy. Řešíme sport. V NHL vidíme skvělé ruské hokejisty, v UFC ruské šampiony, jeden z nejlepších tenistů Medveděv předvádí krásné zápasy. My lidi neporovnáváme podle národnosti a pokud chlapci chtějí jen na turnaj na Ukrajinu a dohodnou se s námi, my nemáme problém. Stejně to platí u turnajů v Polsku, Rusku nebo USA.“