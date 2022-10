Další celebrita v kleci? Fotbalista Fenin by mohl vyzkoušet MMA v Oktagonu

Fenin v kleci? Ohlas by fotbalový bohém vyvolal u Čechů i Němců. Vždyť mezi lety 2008 a 2011 působil v klubu Eintracht Frankfurt, za nějž v devadesáti zápasech nastřílel čtrnáct branek a kam přestoupil z Teplic za 120 milionů korun. Donedávna tam vlastnil byt.

Právě ve Frankfurtu se o víkendu uskuteční už druhý turnaj Oktagonu za hranicemi Česka a Slovenska a nabízí se, aby organizace nový projekt oznámila právě tam.

Ostatně na prvním červnovém galavečeru ve Frankfurtu Fenin nechyběl. „Pomáhal jsem Ondrovi Novotnému (spolumajiteli Oktagonu) shánět nějaké kontakty,“ řekl Fenin pro iDNES.cz.

Zprávy, že by 35letý Fenin oblékl bojové rukavice, se objevují už od léta. Spekuluje se, že by mohl nastoupit proti některému ze známých německých fotbalistů.

Na sociálních sítích zveřejňuje videa, jak běhá a pracuje na fyzické kondici, potenciální tréninky bojových sportů by měl mít domluvené v jednom z pražských gymů.

Ondřej Novotný

Promotér Novotný na dotaz odpověděl: „Děkuju za zeptání, ale zatím k tomu nechci nic říkat. Není ještě co upřímně.“

O novém projektu s Feninem přitom už v srpnu psal obvykle dobře informovaný web MMA Shorties, což by naznačovalo, že finálnímu potvrzení dosud něco bránilo.

Sám Fenin zapojení do Oktagonu odmítl: „Jste se všichni zbláznili, co bych tam dělal? Určitě ne, vůbec, to je blbost. Opravdu by mě to nelákalo, já jsem fotbalista. Jen jsem se byl jednou na Oktagonu podívat s mojí ženou (Fenin navštívil jeden turnaj ve Frankfurtu, druhý na pražské Štvanici).“

Ohledně absolvování tréninků řekl: „Já mám špatná ramena, já bych nemohl.“

Nebyl by to první projekt, do něhož by se v Oktagonu zapojila celebrita. Před třemi lety si kariéru bojovníka vyzkoušel herec Jakub Štáfek, v pražské O2 areně knokautoval soupeře Petera Benka hned v prvním kole.

Plánoval se a nakonec zrušil souboj youtuberů Vladimíra Kadlece (VladaVideos) a Petera Altofa (Expl0ited) a naposledy v Brně se proti sobě postavili účastníci televizní show Survivor Adam Raiter a Nathan Dzaba.

Fenin se proslavil už jako nadaný junior, na mistrovství světa do 20 let v roce 2007 pomohl ke stříbru a zajímala se o něj řada prestižních klubů. Fenin si vybral Frankfurt, za který hned při premiéře proti Hertě Berlín vstřelil hattrick.

Jeho kariéru - později třeba v německém druholigovém klubu Chotěbuz, pražské Slavii a při návratu do Teplic - provázely skandály spojené s alkoholem. Mezi nejznámější patří jeho vypadnutí z balkonu či legendární grilovačka, při které si podpálil byt.

Před dvěma lety Fenin podepsal smlouvu s klubem v Řeporyjích a díky starostovi a kamarádovi Pavlu Novotnému hrál pražskou I. A třídu.