Tréninky na Vémolu budu končit v křečích. Větší zápas v Česku není, říká Kincl

Po zářijové obhajobě proti Alexi Lohorému jste o odvetě s Vémolou mluvit nechtěl. Rozmýšlel jste se?

Ne, jen jsem si chtěl užít výhru, aby do toho nikdo nezasahoval a nestrhával na sebe pozornost. Ve finále se to ale stejně nepovedlo. Mluvilo se o mně, mém výkonu, ale o ostatních zápasnících ne. Jen o tom, že Karel přeskočil pletivo. Přitom tomu jsem se chtěl vyvarovat.

On tvrdil, že spekulujete o větších penězích nebo že hledáte výmluvy.

Vůbec ne, já s tím zápasem počítal. Opravdu jsem nechtěl, aby se spekulovalo o tomhle případu.

Loni jste věřil, že Vémolu už velké zápasy nečekají. Teď jde s vámi.

V tu dobu jsem se totiž s odvetou vážně rozloučil, nepočítal jsem, že se karty takhle zamíchají. Jo, pletl jsem se, stává se to lidem i nám šampionům (smích).

Jak moc je ten zápas pro vás emotivní?

Budu se muset hlídat, ten náboj tam pořád je. Je to pro mě osobní.

Před čtyřmi lety se z vás stali nepřátelé, vyměňovali jste si hodně urážek. Máte chuť tím projít znovu?

Nemám, nechci se tu brodit bahnem, jenže jak je to emoční a já jsem dost impulsivní, stačí mě píchnout a rozjedu se. Ideálně se chci ale soustředit na přípravu, mít čistou hlavu a makat zavřený v gymu.

První zápas jste prohrál na body po třech kolech, teď to bude na pět kol. Bude to mít vliv?

Ovlivní to hlavně přípravu, očekávám velké hnoje, že budu tréninky často končit v křečích a na zemi. Karel má kontaktní styl, wrestling je po fyzické stránce nejtěžší, na to se připravím. Dobré je, že on má silná první kola, v pozdějších budu přebírat iniciativu já.

Máte vysněný výsledek?

Chtěl bych to ukončit a líbila by se mi nějaká submise. Nejsem naivní, že by zápas probíhal pět kol v postoji, (pokračuje ironicky) byť Karel ukázal s Marpem, že svůj um posunul. Ne, čekám, že se dostaneme na zem.

Co vaše ruka? Proti Lohorému jste si ji zranil.

Ještě není stoprocentní, ale není to nic, z čeho bych si dělal velké starosti.

Jak jste se za čtyři roky od prvního zápasu posunul?

Doufám, že jsem zapracoval na mentální stránce. Umím lépe pracovat s předzápasovým stresem a naučil jsem se, že co najedu v tréninku, jsem schopný prodat v zápase. K tomu mi právě pomohl zápas s Lohorém. Cítím největší posun v tom, že můžu věřit věcem, co mi létají na tréninku.

V posledních letech jste nezůstal jen doma v Česku, ale zápasil jste i v Polsku v prestižní organizaci KSW. Bude to výhoda?

Vnímám to tak. Potkal jsem se se špičkou KSW, a i když jsem prohrál se Soldičem, dalo mi to hodně.

Naopak Vémola zůstal v Česku.

On jede celou kariéru v jedné perfektně najeté linii, přijde mi, že na trendy, kam se MMA posouvá, kašle. Zůstal u toho, co mu sedí. Funguje mu to, tak proč by to měnil. Právě já musím udělat pár kroků zpátky, ponořit se do staré školy.

Co to znamená?

Stačí se podívat na UFC. Před deseti lety tam bylo dost wrestlingu, přesouvalo se to na zem a třeba kopy na lýtko (calf kicky) se vůbec nepoužívaly, teď je vidíte v každém druhém zápase.

