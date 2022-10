Odveta šampionů. Vémola se Kinclovi pokusí pás sebrat na konci roku

Šampioni jsou momentálně oba. Kincl vládne od února střední váze do 84 kilogramů, Vémola v červenci uzmul titul v polotěžké do 93 kilogramů a má šanci získat druhý pás.

Oktagon zápas označil za zúčtování. O odvetě se ostatně mluvilo od jejich prvního střetnutí v roce 2018. Po třech kolech v dnes už rozpadlé organizaci XFN vyhrál Vémola na body.

Kincl si tehdy stěžoval na to, že dostal zakázaný úder do oka a velkou část duelu špatně viděl.

Později se cesty obou rozdělily. Vémola stihl dalších třináct duelů, všechny na domácí půdě většinou proti zahraničním soupeřům. Prohrál jedinkrát na K.O. se Slovákem Attilou Véghem v roce 2019.

Kincl stihl celkem osm duelů a odskočil si i do zahraničí, když podepsal v prestižní polské lize KSW. Prohrál také jednou, loni se světově uznávaným Chorvatem Robertem Soldičem.

Teď se jejich cesty znovu sešly v Oktagonu. „Byla doba, kdy jsem tuhle odvetu pustil z hlavy a přestal věřit, že někdy vůbec klapne. Čtyři roky čekání jsou u konce. Doufám,“ říká Kincl.

„Já jsem to vůbec nepotřeboval do doby, než získal můj pás. Překvapivě to pro mě znamená nejlépe zaplacený zápas. Jsem rád, budou to relativně lehce vydělané peníze,“ tvrdí Vémola pro server iSport.cz.

Vémola už jednou šampionem střední váhy v Oktagonu byl, jenže o pás loni přišel, když nenavážil do limitu před bojem s Milanem Ďatelinkou. Pás nemohl získat ani po výhře, pak si dal nuceně kvůli zdravotním problémům více než roční pauzu.

Vrátil se letos v červnu - ve střední váze zvítězil nad Polákem Michalem Pasternakem, o měsíc později získal na Štvanici titul v polotěžké váze proti Srbu Alexandaru Iličovi.

To Kincl po návratu ze zahraničí podepsal s Oktagonem dlouhodobou smlouvu a hned v prvním duelu získal pás střední váhy. Letos v únoru porazil Slováka Samuela Krištofiče.

Teď v září pozici obhájil proti Alexi Lohorému. Po výhře kolem toho byl velký rozruch, protože Vémola vběhl do klece a přes bučení lidí v Brně promluvil na mikrofon.

„Odveta je pro mě osobní,“ kývne Kincl.

I Vémola má o motivaci postaráno. Tvrdí, že když v prosinci vyhraje, tak mu promotéři slíbili, že začátkem příštího roku na turnaji v Berlíně bude moci zabojovat dokonce o třetí pás, a to v těžké váze do 120 kilogramů.

Podívejte se, jak Vémola vběhl do klece po Kinclově vítězství: